Gewerkschaftlicher Erfolg: Pflegebonus auch in Salzburg bis 2028 fixiert

Salzburg (OTS) -

Die Fortsetzung des Pflegebonus bis 2028 ist ein starkes Signal für die Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich – und zugleich ein klarer Erfolg gewerkschaftlicher Arbeit. Darauf weisen die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und die GÖD Salzburg in einer gemeinsamen Stellungnahme hin.

Das Ergebnis wurde im Rahmen der Sozialpartnerschaft erarbeitet und zeigt, was möglich ist, wenn konsequent, sachlich und mit Nachdruck verhandelt wird. Abseits der öffentlichen Bühne ist es in den vergangenen Monaten gelungen, eine nachhaltige Lösung zu erzielen, die den Einsatz der Beschäftigten anerkennt und absichert.

Demonstration im Herbst als Ausgangspunkt des Erfolgs

Ausgangspunkt dieser Entwicklung war ein lautstarkes Zeichen im Herbst: Mit einer Demonstration in Salzburg haben die Beschäftigten deutlich auf ihre Situation aufmerksam gemacht und den notwendigen Druck aufgebaut. In den darauffolgenden Monaten wurde intensiv verhandelt – sowohl im direkten Austausch mit Landeshauptfrau Karoline Edtstadler als auch in den Arbeitsgruppen rund um den Salzburger Pflegebeauftragten Karl Schwaiger.

„Ich möchte mich bei Landeshauptfrau Edtstadler bedanken. Wir sind seit einigen Monaten in direktem Austausch gestanden, und ich verstehe, dass die budgetäre Lage schwierig ist. Umso höher ist das Bekenntnis zu dieser guten Lösung für unsere Salzburger Pflegekräfte zu bewerten. Der „Pflegebonus“ ist jetzt wieder in einheitlicher Struktur in ganz Österreich bis 2028 gesichert. Darüber hinaus ist die Bundesregierung gefordert: Sie muss weiterführende Lösungen finden – im Sinne der Beschäftigten in den Gesundheitsberufen, die mit einer stetig steigenden Arbeitsbelastung konfrontiert sind. Wir stehen jedenfalls für Gespräche zur Verfügung“, betont Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft.

„Pflege im Interesse aller“

„Wir wollen den Pflegebonus gemeinsam sichern und ihn bestenfalls mit einer nachhaltigen Lösung über 2028 hinaus beibehalten. In einem konstruktiven und offenen Dialog konnten wir den Weiterbestand des Pflegebonus für die Pflegekräfte in Salzburg fixieren – ein wichtiger Schritt, denn Pflege ist Daseinsvorsorge und daher im Interesse aller“, sagt Gertraud Salzmann, Vorsitzende der GÖD Salzburg.

Die Fortsetzung des Pflegebonus bis 2028 schafft Planungssicherheit und ist ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für jene, die tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft leisten. Gleichzeitig zeigt dieses Ergebnis, dass Sozialpartnerschaft funktioniert – auch abseits des Rampenlichts.

Die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und die GÖD Salzburg sehen darin einen klaren Auftrag, diesen Weg weiterzugehen und sich auch künftig mit Nachdruck für die Interessen der Beschäftigten einzusetzen.