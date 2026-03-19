Vermieterakademie Tirol startet Webinarfrühling 2026: Zukunft gestalten mit digitalen Tools und KI

Tirol (OTS) -

Neue Ideen, neue Tools, neues Wissen: Der Webinarfrühling 2026 der Vermieterakademie Tirol widmet sich den Chancen intelligenter Technologien und liefert praxisnahe Impulse für den Tourismus von heute und morgen. Neben digitalen Schwerpunkten setzt ein Sonder-Webinar zum Thema „Almsicherheit“ wichtige Akzente für die enge Zusammenarbeit von Tourismus und Landwirtschaft in Tirol.

Organisiert vom Verband der Tiroler Tourismusverbände (VTT) und unterstützt vom Land Tirol verbindet die Vermieterakademie Tirol erneut Digitalisierung mit regionaler Verankerung – niederschwellig, anwendungsorientiert und kostenlos.



Digitale Innovation als Chance

Laut einer aktuellen Studie des Wirtschaftsministeriums sind 54 Prozent der Betriebe sowie 69 Prozent der Mitarbeiter:innen überzeugt, dass neue Technologien in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle im Tourismus spielen werden – gleichzeitig fühlen sich 60 Prozent der Unternehmen noch unzureichend vorbereitet. Genau hier setzt die Vermieterakademie Tirol an: Von automatisierter Gästekommunikation über dynamische Preismodelle bis zu effizientem Social Media Management vermitteln die Webinare verständlich aufbereitete Impulse, die Betriebe sofort in der Praxis anwenden können.

„In einer Branche, die auf Begegnung und Gastfreundschaft baut, ergänzt digitale Kompetenz heute jene Fähigkeiten, die Tirols Gastgeber:innen längst auszeichnen. Beides zusammen wird zunehmend zum entscheidenden Erfolgsfaktor“, betont Ingrid Schneider, Geschäftsführerin des Verbandes der Tiroler Tourismusverbände. „Mit der Vermieterakademie Tirol möchten wir Vermieter:innen gezielt dabei unterstützen, die Potenziale der Digitalisierung einfach und praxisnah zu nutzen.“

Themen am Puls der Zeit

Der bewährte Wissens-Donnerstag um 10:30 Uhr bringt jede Woche neue Impulsvorträge per Mausklick direkt an den Schreibtisch oder auf das Handy. Das Programm ist so vielseitig wie der Alltag in der Vermietung: von ChatGPT und smarten Assistenzsystemen über die Design-Plattform Canva und Online-Buchungen bis zum rechtssicheren Auftreten im Internet.

Die Webinare werden nicht nur live übertragen, sondern stehen auch in der Mediathek der Vermieterakademie Tirol für Tiroler Touristiker:innen jederzeit zum Nachsehen bereit – ein digitales Wissensarchiv, das stetig wächst.

Landesrat Gerber: „Weiterbildung ist ein zentraler Standortfaktor“

„Technologische Innovationen verändern schon jetzt viele Bereiche des Arbeitslebens – auch im Tourismus“ , sagt Mario Gerber, Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung. „Als Land Tirol unterstützen wir unsere Gastgeber:innen dabei, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten und die Chancen neuer Technologien aktiv zu nutzen.“

Große Akzeptanz dank praxisnaher Wissensimpulse

Die große Resonanz auf das Webinarjahr 2025 mit über 1.800 Teilnehmenden aus allen 34 Tourismusverbänden zeigt klar: Tirols Gastgeber:innen schätzen leicht zugängliches, praxisorientiertes Wissen, das sich direkt im Alltag anwenden lässt. Besonders die digitale Mediathek der Vermieterakademie Tirol wird stark genutzt – mehrere hundert Zugriffe zeigen, dass viele Betriebe die Möglichkeit schätzen, Webinare zeitlich flexibel nachzusehen und Inhalte individuell zu vertiefen.

„Diese große Akzeptanz bestätigt unseren Ansatz: Wissen muss einfach zugänglich und sofort im Betrieb umsetzbar sein“ , resümiert Schneider. „Der bevorstehende Webinarfrühling knüpft an diesen Erfolg an und bietet erneut praxisnahe Einblicke in digitale Anwendungen, die Vermieter:innen den Arbeitsalltag erleichtern und effizienter machen.“

Sensibilisierung am Berg: Tourismus und Landwirtschaft im Dialog

Mit dem Sonder-Webinar „Almsicherheit“ im Frühling 2026 nimmt die Vermieterakademie Tirol ein Thema ins Programm auf, das Gastgeber:innen dabei unterstützt, ihre Gäste über Verhaltensregeln und Sicherheitsaspekte auf den Almen kompetent zu informieren. Ziel ist es, gegenseitiges Verständnis zu fördern und das Bewusstsein für den gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum Alm zu stärken.

In Kooperation mit der Landwirtschaftskammer Tirol und dem Tiroler Almwirtschaftsverein setzt der Verband der Tiroler Tourismusverbände auf Austausch und gegenseitige Wertschätzung – denn gerade Gastgeber:innen sind oft die ersten Ansprechpartner:innen für Gäste im alpinen Raum. Ferdinand Grüner, Kammerdirektor der Landwirtschaftskammer Tirol, betont: „Tourismus und Landwirtschaft sind in Tirol eng verbunden. Nur durch gemeinsame Bewusstseinsbildung und abgestimmte Information aller Beteiligten kann Aufklärung auch nachhaltig wirken. Gastgeber:innen sind für uns wichtige Partner:innen, da sie ihren Gästen Verständnis für das Leben und Wirtschaften im alpinen Raum vermitteln.“ Manuel Klimmer, Geschäftsführer des Tiroler Almwirtschaftsvereins, ergänzt: „Auf Tirols Almen kommen Landwirt:innen und Gäste zusammen – Orte, an denen Natur, Erholung und wirtschaftliches Arbeiten in besonderer Weise miteinander verbunden sind. Wenn alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis für Sicherheit und Respekt entwickeln, gewinnt nicht nur die Almwirtschaft, sondern auch der Tourismus – und damit der gesamte Standort Tirol.“

Detaillierte Informationen zum gesamten Webinarprogramm können auf der Website des Verbandes der Tiroler Tourismusverbände abgerufen werden.