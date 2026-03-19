Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Am Mittwoch, 25. März, spielt das Maurizio Geri Swingtett ab 20 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten Swing Manouche all‘Italiana im Stil Django Reinhardts. Nähere Informationen und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Am Mittwoch, 25. März, präsentieren auch fünf junge, mit dem Stipendienprogramm „MUSIC4Kids“ geförderte Musiker und Musikerinnen der Musikschule Krems ab 18 Uhr im Konzertsaal der Musikschule Krems ihr Können. Nähere Informationen unter 02732/801-365 und e-mail [email protected].

„Mäuschen Max liebt Farben sehr“ nennt sich ein Mitmachkonzert für Kinder bis zu einem Alter von sieben Jahren am Mittwoch, 25. März, ab 10 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk. Am Donnerstag, 26. März, stellt dann Erika Foramitti gemeinsam mit Georg Buxhofer und Band ab 20 Uhr ihr neues Album „Waltz“ mit Liedern zwischen Licht und Schatten vor, die von Erinnerungen, Fragen und inneren Bildern erzählen. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.wachaukulturmelk.at.

Ein breites Repertoire von Sidney Bechet bis Charles Strouse umfasst das Konzert des Saxophonisten Scott Robinson mit dem Trio des Pianisten Mátyás Bartha, das am Mittwoch, 25. März, ab 20 Uhr im Seidl-Keller in Bruck an der Leitha, am Samstag, 28. März, ab 20 Uhr im JazzClub Drosendorf und am Montag, 30. März, ab 19 Uhr in der Adam-Mühle in Spitz an der Donau zu hören ist. Nähere Informationen und Karten für Bruck an der Leitha unter 02162/62349, e-mail [email protected] und www.seidl-keller.at bzw. https://kulturon.at für Drosendorf unter 0664/9364090, e-mail [email protected] und www.jazzclub-drosendorf.at sowie für Spitz unter 0676/6338664, e-mail [email protected] und www.adam-muehle.at.

Am Donnerstag, 26. März, hüllt der US-amerikanische Singer-Songwriter Dekker ab 19.30 Uhr das Festspielhaus St. Pölten in atmosphärische Indie-Folk-Klangfarben zwischen Hoffnung, Melancholie, Freude und Schmerz. Nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail [email protected] und www.festspielhaus.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 26. März, bringen Walter Auer an der Flöte und Johannes Maria Bogner am Cembalo ab 19 Uhr im Haus der Kunst in Baden „Phil-Harmonisches aus dem Barock“ von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi und Georg Philipp Telemann zu Gehör. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected].

Im Theater am Steg in Baden wiederum spielt beim nächsten Jazz Café Project am Donnerstag, 26. März, ab 19 Uhr unter dem Titel „Swing-a-Ding-a-Doo!" das kammermusikalische Septett musik.naturtrüb & friends auf. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail [email protected].

Die Sängerin Patrizia Ferrara und der Gitarrist Julian Eggenhofer widmen sich in „Art of the Duo“ am Donnerstag, 26. März, ab 19.30 Uhr im Valentinum in St. Valentin sowohl Interpretationen von Songs aus dem „Great American Songbook“ als auch Stücken aus dem Repertoire von Django Reinhard. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4245075, www.valentinum.at und www.kult-ur-gut.at.

Ein Duo ist am Donnerstag, 26. März, auch in der „babü” in Wolkersdorf zu hören, wo Karen McDawn und Steve Criss ab 20.30 Uhr „Country Music Coming Straight from the Heart“ auf die Bühne bringen. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1413601, e-mail [email protected] und www.babue.com.

„We Want It All!“ heißt es am Freitag, 27. März, im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf, wo das fünfköpfige Queen Theatre ab 19.30 Uhr der Musik von Queen huldigt. Nähere Informationen und Karten unter 02956/2204-16, e-mail [email protected] und www.konzerthaus-weinviertel.at.

In der Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag steht am Freitag, 27. März, ab 19.30 Uhr „Ein Wiener Heurigenabend“ mit dem Trio Wien auf dem Spielplan, bei dem alte, bekannte und neue Wienerlieder, Eigenkompositionen und Evergreens im swingenden Rhythmus zu hören sind. Nähere Informationen und Karten unter 02872/61221, e-mail office@kammerbühne.at und www.kammerbuehne.at.

„Seite an Saite“ gestalten Werner Kühhaas und Eva-Maria Wallisch mit Hackbrett und Harfe am Freitag, 27. März, ab 19.30 Uhr im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, ein literarisch-musikalisches Intermezzo durch Raum und Zeit mit Texten von Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe, Theodor Fontane, Wilhelm Busch u. a. sowie irischen, französischen und österreichischen Klängen. Nähere Informationen und Karten unter 02842/52955, e-mail [email protected] und www.tam.at.

Unter dem Motto „Vom Rand zur Mitte“ begleitet das Ensemble Treibhoiz am Freitag, 27. März, ab 19.30 Uhr im Haus der Regionen in Krems/Stein von Manuela Seidl gelesene Texte von Menschen mit Down-Syndrom. Karten unter www.ticketladen.at; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail [email protected] und www.volkskulturnoe.at.

Am Samstag, 28. März, bringt das Barockensemble des Kammerorchesters Scheibbs ab 19.30 Uhr in der Klosterkirche Scheibbs „Meisterwerke des italienischen Barock“ mit „Stabat Mater“ und dem Violinkonzert in D-Dur „Il grosso mogul“ von Antonio Vivaldi, dem Concerto per archi Nr. 6 von Francesco Durante sowie dem Concerto a più Istrumenti op. 6 Nr. 6 von Evaristo Felice dall’Abaco zur Aufführung. Solistin ist die Mezzosopranistin Anna Kargl; die musikalische Leitung liegt in den Händen von Dominik Fischer, der auch die Solovioline spielt. Nähere Informationen und Karten unter 07482/42511-63 und e-mail [email protected].

Das einzige Österreich-Konzert im Rahmen ihrer Europa-Tournee gibt die US-amerikanische Singer-Songwriterin Judith Hill am Samstag, 28. März, in der Bühne im Hof in St. Pölten, wo sie ab 19.30 Uhr ihr aktuelles Album „Letters from a Black Widow“ mit einer Kombination aus Soul, Funk, R&B und Pop präsentiert. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail [email protected] und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail [email protected].

Eigenkompositionen und Musik voller Spielfreude stehen am Programm des Klarinettistinnen-Quartetts Mocatheca bei einem Konzert zum 20-jährigen Bühnenjubiläum am Samstag, 28. März, ab 19 Uhr im Kammgarnsaal Möllersdorf, Nähere Informationen und Karten beim Kulturamt Traiskirchen unter 050/355-380 und e-mail [email protected].

Das diesjährige Festival „Imago Dei“ im Klangraum Krems Minoritenkirche setzt sein Programm am Samstag, 28. März, mit der Uraufführung des Konzertprogramms „Anatomie der Melancholie“ fort: Das Blockflötenconsort Element of Prime spielt dabei den Instrumentalzyklus „Lachrimae, or Seven Tears“ von John Dowland, während Dörte Lyssewksi Robert Burtons Text „Anatomie der Melancholie“ liest. Am Sonntag, 29. März, folgt ein Solo-Programm der deutsch-japanischen Koto-Spielerin Karin Nakagawa mit durch Naturgeräusche sowie Einflüsse aus dem Jazz, Funk und Blues inspirierter japanischer Volksmusik. Dazu liest Markus Meyer Texte des buddhistischen Mönches und Dichters Kamo no Chōmei aus dem 13. Jahrhundert. Beginn ist jeweils um 18 Uhr, nähere Informationen und Karten unter 02732/908033, e-mail [email protected] und www.imagodei.at.

Am Sonntag, 29. März, steht ab 15 Uhr im Stadttheater der Bühne Baden ein „Best of Maya Hakvoort“ auf dem Spielplan. Die Sängerin präsentiert dabei Höhepunkte ihrer größten Musicalerfolge ebenso wie Conférencen, in denen sie einen persönlichen Einblick hinter die Kulissen gewährt; Michael Zehetner leitet das Orchester der Bühne Baden. Nähere Informationen und Karten unter 02252/22522, e-mail [email protected] und www.buehnebaden.at.

Schließlich wecken am Sonntag, 29. März, Julia Stemberger und ein Ensemble rund um den Geiger Christian Altenburger ab 11 Uhr in der Schlosskapelle von Walpersdorf mit Texten zu Ostern und zum Frühling sowie Auszügen aus den Streichtrios op. 3 in Es-Dur von Ludwig van Beethoven, KV 563 in Es-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart und B-Dur D 471 von Franz Schubert sowie der Serenade op. 10 in C-Dur von Ernö von Dohnányi „Walpersdorfer Frühlingsgefühle“. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61969242, e-mail [email protected] und www.schlosskonzerte-walpersdorf.at.