  • 19.03.2026, 15:12:04
  • /
  • OTS0150

FCG-ÖAAB-AK Fraktion: Sonntag nicht dem Konsum opfern

Christliche Arbeitnehmer:innen-Vertreter verärgert über Forderung von ÖVP Chef

Wien (OTS) - 

Der Eurovision Song Contest, welcher von 10. – 16. Mai in Wien über die Bühne geht, soll einmal mehr die Sonntagsöffnung rechtfertigen. Zumindest, wenn es nach der ÖVP Wien geht. Sie fordert abermals, die Geschäfte zu Christi Himmelfahrt am 14. Mai und am darauffolgenden Sonntag, den 17. Mai, zu öffnen. „Mir scheint, der ÖVP Wien Chef will mit dem Argument, „wirtschaftliche Impulse“ zu setzen, eigentlich die Sonntagsruhe aufweichen“, ärgert sich Fritz Pöltl, FCG-ÖAAB Fraktionsführer in der Arbeiterkammer Wien. Im Zeitraum des Song Contests gäbe es genug Möglichkeiten, Geld in Wien zu lassen. Umfragen zeigen, dass eine Sonntagsöffnung den Umsatz lediglich verlagert, jedoch nicht steigert.

Wirtschaftliche Impulse nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer:innen setzen

„Umfragen belegen immer wieder, dass etwa 63 Prozent der Wiener:innen prinzipiell gegen eine Sonntagsöffnung sind“, ruft Peter Gattinger, FCG/GPA Wien Vorsitzender und Betriebsrat in Erinnerung. Eine Mehrheit der Handelsangestellten (über 90%) lehne eine Sonntagsöffnung kategorisch ab. Und diese Gruppe wäre ja die meist betroffene.

Pöltl und Gattinger begrüßen die Bestrebungen der Frauensprecherin der Wiener ÖVP zur Sicherheit von Mädchen und Frauen im urbanen Raum. „Dass der Handel eine weiblich dominierte Branche ist und damit vor allem Frauen von einer Sonntags- und Feiertagsöffnung betroffen wären, wird hier offensichtlich vergessen“, so Pöltl und Gattinger. „Für uns bleibt: keine weitere Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch eine Sonntagsöffnung! Wien hat mehr zu bieten als Shopping rund um die Uhr. Das sollte vor allem der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt wissen“, so die beiden Christgewerkschafter abschließend.

Rückfragen & Kontakt

FCG-ÖAAB-AK Fraktion Wien
Fritz Pöltl
Telefon: 01-53444 79481
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.besserewienerarbeit.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FWI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FCG-ÖAAB Fraktion AK Wien

Rückfragen & Kontakt

FCG-ÖAAB-AK Fraktion Wien
Fritz Pöltl
Telefon: 01-53444 79481
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.besserewienerarbeit.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright