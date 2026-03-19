FCG-ÖAAB-AK Fraktion: Sonntag nicht dem Konsum opfern

Wien (OTS) -

Der Eurovision Song Contest, welcher von 10. – 16. Mai in Wien über die Bühne geht, soll einmal mehr die Sonntagsöffnung rechtfertigen. Zumindest, wenn es nach der ÖVP Wien geht. Sie fordert abermals, die Geschäfte zu Christi Himmelfahrt am 14. Mai und am darauffolgenden Sonntag, den 17. Mai, zu öffnen. „Mir scheint, der ÖVP Wien Chef will mit dem Argument, „wirtschaftliche Impulse“ zu setzen, eigentlich die Sonntagsruhe aufweichen“, ärgert sich Fritz Pöltl, FCG-ÖAAB Fraktionsführer in der Arbeiterkammer Wien. Im Zeitraum des Song Contests gäbe es genug Möglichkeiten, Geld in Wien zu lassen. Umfragen zeigen, dass eine Sonntagsöffnung den Umsatz lediglich verlagert, jedoch nicht steigert.

Wirtschaftliche Impulse nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer:innen setzen

„Umfragen belegen immer wieder, dass etwa 63 Prozent der Wiener:innen prinzipiell gegen eine Sonntagsöffnung sind“, ruft Peter Gattinger, FCG/GPA Wien Vorsitzender und Betriebsrat in Erinnerung. Eine Mehrheit der Handelsangestellten (über 90%) lehne eine Sonntagsöffnung kategorisch ab. Und diese Gruppe wäre ja die meist betroffene.

Pöltl und Gattinger begrüßen die Bestrebungen der Frauensprecherin der Wiener ÖVP zur Sicherheit von Mädchen und Frauen im urbanen Raum. „Dass der Handel eine weiblich dominierte Branche ist und damit vor allem Frauen von einer Sonntags- und Feiertagsöffnung betroffen wären, wird hier offensichtlich vergessen“, so Pöltl und Gattinger. „Für uns bleibt: keine weitere Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch eine Sonntagsöffnung! Wien hat mehr zu bieten als Shopping rund um die Uhr. Das sollte vor allem der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt wissen“, so die beiden Christgewerkschafter abschließend.