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AVISO: Pressekonferenz zu österreichweiter Umfrage zu sozialen Kürzungen von Caritas und Volkshilfe

Praxis schlägt Alarm: Kürzungen verschärfen Notlagen und verursachen Folgekosten

Wien (OTS) - 

25. März 2026, 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner*innen und deren Inhalte:

Angesichts der bevorstehenden Budgetverhandlungen präsentieren Caritas Österreich Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler und Volkshilfe Österreich Direktor Erich Fenninger die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage: Rund 600 Praktiker*innen, die täglich mit Menschen in Not arbeiten, warnen eindringlich vor einer Abwärtsspirale.

Die Umfrage-Ergebnisse zeigen: Die Kürzungen sind längst keine abstrakte Gefahr mehr, sondern Realität. Sie treffen Kinder, Jugendliche und Familien. Besonders alarmierend: Über 90 Prozent der Befragten geben an, dass staatliche Kürzungen jahrelange Integrations- und Stabilisierungsarbeit mit einem Schlag zunichtemachen.

Diese und weitere Ergebnisse zur drohenden Versorgungslücke werden am 25.3. präsentiert.

Pressekonferenz zu österreichweiter Umfrage zu sozialen Kürzungen von Caritas und Volkshilfe

Angesichts der bevorstehenden Budgetverhandlungen präsentieren Caritas Österreich Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler und Volkshilfe Österreich Direktor Erich Fenninger die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage: Rund 600 Praktiker*innen, die täglich mit Menschen in Not arbeiten, warnen eindringlich vor einer Abwärtsspirale. Die Umfrage-Ergebnisse zeigen: Die Kürzungen sind längst keine abstrakte Gefahr mehr, sondern Realität. Sie treffen Kinder, Jugendliche und Familien.

Datum: 25.03.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

URL: https://eu01web.zoom.us/j/61984726260

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Volkshilfe Österreich
Ulrike Schöflinger
Telefon: 067683402247
E-Mail: [email protected]
Website: https://volkshilfe.at

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