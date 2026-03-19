Städte-Trilog: Bürgermeister Ludwig zum zweitägigen Austausch in Zürich

Wien (OTS) -

Gemeinsam mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher ist Wiens Bürgermeister Michael Ludwig heute und morgen bei einem Arbeitsbesuch bei der Züricher Stadtpräsidentin Corine Mauch in der Schweizer Metropole. Es ist bereits der sechste Trilog der drei Städte seit 2019, die sich diesmal unter anderem über moderne Stadtentwicklung und zeitgemäße Konzepte in der Drogenpolitik austauschen. Die Treffen finden alternierend in den drei Städten statt.

„Ich erinnere mich noch gut an unser erstes gemeinsames Treffen vor sieben Jahren in Hamburg. Seither pflegen wir eine intensive – vor allem aber eine vertrauensvolle und sehr konstruktive – Zusammenarbeit“, erläutert Bürgermeister Ludwig. „Hamburg, Zürich und Wien werden verantwortungsvoll regiert, wir gestalten lebenswerte Städte, in denen Wirtschaft, Innovation, Klimaschutz und sozialer Zusammenhalt Hand in Hand gehen. Wir investieren gezielt in diese Zukunftsbereiche, stärken damit unseren Wirtschaftsstandort und auch das Miteinander in der Stadt. Das verbindet uns und unsere Städte genauso wie der starke Innovationsgeist. Davon lebt auch dieser Trilog mit Corine Mauch und Peter Tschentscher“, so Ludwig.

„Hamburg, Wien und Zürich setzen dieselben Schwerpunkte: aktiven Wohnungsbau, konsequente Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und eine ambitionierte Klimaschutzstrategie. Der Trilog schafft Vertrauen und gibt viele Impulse für unsere Kooperation“, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher. Gastgeberin Stadtpräsidentin Mauch hob die nachhaltigen Lösungen für die drei wachsenden Städte hervor: „Der regelmäßige Austausch über die großen Fragen unserer Zeit wie Wohnen, Verkehr, Klimaschutz und sozialer Zusammenhalt ist für mich und die Stadt Zürich sehr wertvoll. Der Trilog fördert gegenseitiges Lernen und stärkt die Zusammenarbeit zwischen unseren Städten in verschiedenen Bereichen.“

Umfangreiches zweitägiges Arbeitsprogramm

Neben Arbeitsgesprächen umfasst das zweitägige Programm einen Besuch der Einhausung Schwamendingen. Dort wurde ein fast zwei Kilometer langer Autobahnabschnitt – der meistbefahrene der Schweiz – überdeckelt und begrünt. Es ist ein eindrucksvolles Beispiel gelungener Quartiersentwicklung und städtebaulicher Integration. Darüber hinaus ist eine Besichtigung des Kinderspitals Zürich geplant. Der Neubau des Kinderspitals wurde 2024 eröffnet. Das Holzgebäude beherbergt eine der führenden Forschungskliniken für Pädiatrie. Auch der 2021 eröffnete Chipperfield-Bau des Kunsthauses Zürich soll besichtigt werden. Am Freitag besuchen die drei Stadtspitzen die Kontakt- und Anlaufstelle Kaserne. Dort können stark drogenabhängige Menschen in einem geschützten Umfeld konsumieren und Zugang zu sozialen und medizinischen Angeboten erhalten. Geplant ist zudem ein Treffen mit dem gesamten Zürcher Stadtrat, an dem auch die Botschafter von Österreich und Deutschland in der Schweiz teilnehmen. (Schluss) red