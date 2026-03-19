Vorausmeldung LEBENSART Kompakt: Garten für alle

St.Pölten (OTS) -

Und dann sind sie ganz plötzlich überall da, die kleinen Knospen und grünen Triebe. Der Frühling lockt nach draußen und wer gärtnert, kann das lebendige Zusammenspiel von Boden, Pflanzen, Tieren und uns selbst jetzt besonders gut beobachten.

Lies in dieser LEBENSART Kompakt, wie wir unseren Garten besser verstehen, welche Pflanzen einander stärken, wann Selbstversorgung gelingt und warum lebende Zäune mehr sind als Abgrenzung.