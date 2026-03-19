  • 19.03.2026, 14:40:02
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Vorausmeldung LEBENSART Kompakt: Garten für alle

Heute erscheint eine neue Ausgabe des Nachhaltigkeitsmagazins aus dem Lebensart Verlag.

St.Pölten (OTS) - 

Und dann sind sie ganz plötzlich überall da, die kleinen Knospen und grünen Triebe. Der Frühling lockt nach draußen und wer gärtnert, kann das lebendige Zusammenspiel von Boden, Pflanzen, Tieren und uns selbst jetzt besonders gut beobachten.

Lies in dieser LEBENSART Kompakt, wie wir unseren Garten besser verstehen, welche Pflanzen einander stärken, wann Selbstversorgung gelingt und warum lebende Zäune mehr sind als Abgrenzung.

Garten für alle!

Entdecke die besten LEBENSART Gartenartikel der letzten Jahre – gesammelt in einer digitalen Ausgabe.

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Michaela R. Reisinger
E-Mail: [email protected]

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