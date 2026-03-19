Einladung: Handl Tyrol und Fraunhofer Austria laden zur Pressekonferenz am 9.4.

Haiming, Tirol (OTS) -

Fraunhofer Austria und Handl Tyrol zeigen, wie Digitalisierung und Forschung die Industriezukunft sichern und laden zur

P R E S S E K O N F E R E N Z

Am 9.4. um 9:30 bei Handl Tyrol, Bundesstraße 15, 6430 Haiming.

Österreich und Europa stehen an einem industriellen Wendepunkt. Kostendruck, Fachkräftemangel und der globale Innovationswettbewerb stellen heimische Produktionsbetriebe vor Herausforderungen, die entschlossenes Handeln erfordern. Gleichzeitig gibt es in Tirol ein Beispiel, das zeigt, was möglich ist – wenn Wirtschaft und Forschung gemeinsam an einem Strang ziehen.

Handl Tyrol gehört als Tiroler Traditionsunternehmen zu den bedeutendsten Lebensmittelproduzenten Österreichs und hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Digitalisierungsoffensive umgesetzt. Fraunhofer Austria ist ein etablierter und innovativer Forschungspartner für die österreichische Industrie und hat im Jahr 2025 über 100 Projekt mit Industrieunternehmen durchgeführt und dabei über 4.000 Forschungstage für KMU geleistet.

Gemeinsam haben die beiden Projektpartner eines der modernsten Werke der fleischverarbeitenden Branche geschaffen – und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig gesichert. Bei der Pressekonferenz verraten die Projektpartner ihre Erfolgsrezepte und diskutieren, wie sich das Tiroler Erfolgsbeispiel auf Österreich und ganz Europa übertragen lässt.

Ihre Gesprächspartner sind:

Karl Christian Handl , Geschäftsführer Handl Tyrol

, Geschäftsführer Handl Tyrol Sebastian Schlund , Geschäftsführer Fraunhofer Austria

, Geschäftsführer Fraunhofer Austria Mathias Rauch, Generalbevollmächtigter Europäischer Forschungsraum, Fraunhofer Gesellschaft e.V.

Im Anschluss an die Pressekonferenz erfolgt eine Werksführung.

Um Anmeldung wird bis Dienstag, den 07.04.2026 an [email protected] gebeten

Pressekonferenz „Wirtschaft neu machen – Wie Tirol den industriellen Wandel gestaltet"

Fraunhofer Austria und Handl Tyrol zeigen, wie Digitalisierung und Forschung die Industriezukunft sichern

Datum: 09.04.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Handl Tyrol

Bundesstraße 15

6430 Haiming

Österreich