From Message to Movement: IV-Campaigning Industries Summit 2026

Wien (OTS) -

Campaigning ist längst mehr als ein Instrument der Politik: Es ist eine zentrale Strategie für Markenführung, Mobilisierung und gesellschaftliche Wirkung. Bei der Veranstaltung „Campaigning Industries“ im Haus der Industrie diskutierten führende Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Medien und Politik, wie wirkungsvolles Campaigning heute funktioniert und welchen Beitrag es zum Unternehmenserfolg leisten kann.

Ziel der Veranstaltung war es, politisches Campaigning neu zu denken und weiterzuentwickeln: als Fusion aus klassischer PR, Marketing und strategischer Kampagnenarbeit. Im Mittelpunkt stand der Anspruch, voneinander zu lernen, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen und dadurch die eigene Wirksamkeit kontinuierlich zu verbessern.

Schon in der Eröffnung wurde deutlich, welchen Stellenwert Campaigning heute hat. Für IV-Generalsekretär Christoph Neumayer ist es „ein strategisches Führungsinstrument: Es geht darum, Exzellenz sichtbar zu machen und Narrative mit der nötigen Geschwindigkeit zu setzen, auch wenn genau das oft die größte Herausforderung ist. Entscheidend ist, über den eigenen Stakeholder-Kreis hinaus Wirkung zu entfalten und Kommunikation von einer einzelnen Botschaft hin zu echter Bewegung weiterzuentwickeln. Erfolgreiches Campaigning ist dabei ein kontinuierlicher Lernprozess.“

Internationale Perspektiven aus den USA brachte Keynote-Speaker Julius van de Laar ein, der betonte, dass erfolgreiche Kampagnen immer beim Kern beginnen: „Jede Kampagne muss zwei Fragen beantworten: Warum ich, und warum jetzt? Daraus entsteht Relevanz. Entscheidend ist aber nicht die Zahl oder Statistik, sondern das Narrativ. Menschen folgen Geschichten, nicht Daten. Wer Campaigning erfolgreich betreibt, verkauft nicht die Lösung, sondern das Problem, das er löst, und gibt damit die Frage vor, auf die seine Kampagne die Antwort ist.“

Im ersten Panel „Winning Campaigns: Secrets to Success“ wurde deutlich, dass erfolgreiche Kampagnen weit über klassische Marketinglogik hinausgehen. Im Zentrum stehen nicht einzelne Maßnahmen, sondern das Zusammenspiel aus klarer Strategie, relevanter Botschaft und glaubwürdiger Haltung. Entscheidend ist, ob es gelingt, Aufmerksamkeit in tatsächliche Wirkung zu übersetzen – also Menschen nicht nur zu erreichen, sondern auch zu aktivieren. Dabei zeigte sich: Erfolgreiches Campaigning braucht ein tiefes Verständnis für Zielgruppen, konsequente Fokussierung und die Fähigkeit, komplexe Inhalte in klare, mobilisierende Geschichten zu übersetzen.

Der zweite inhaltliche Block widmete sich konkreten Best Practices aus der Industrie. Anhand von Kampagnen wie „WIR macht’s möglich“ von Raiffeisen oder der digitalen Vignetten-Offensive der ASFINAG wurde deutlich, wie gezielte Kommunikation auch bei etablierten Produkten neue Dynamik entfalten kann.

Im Panel „The Business of Belief: Why Campaigning Pays Off“ wurde deutlich, dass Kampagnen heute weit über klassische Verkaufsziele hinausgehen. Sie stärken Marken, schaffen emotionale Relevanz und helfen, komplexe Themen verständlich zu machen. Gleichzeitig gewinnt die Messbarkeit durch Markenwirkung an Bedeutung. Auch Themen wie Employer Branding und Transformation standen im Fokus.

Am Nachmittag rückte politisches Campaigning in den Mittelpunkt. In seinem Deep Dive unterstrich Dominik Futschik, IV-Bereichsleiter Strategie und Kommunikation: „Erfolgreiches Campaigning beginnt dort, wo Kommunikation strategisch wird: Wer relevante Stakeholder wirklich erreichen will, muss ihre Perspektiven verstehen, klare Botschaften formulieren und diese intern wie extern konsequent in Wirkung übersetzen. Campaigning funktioniert dann, wenn Strategie, klare Botschaften und echte Einbindung zusammenkommen. So entstehen Relevanz, Glaubwürdigkeit und Bewegung.“

Ergänzt wurde der Nachmittag durch einen weiteren Deep Dive von Kommunikationsexperte Gerald Fleischmann, der Einblicke in das Zusammenspiel von Botschaft, Macht und Medien sowie in die Logiken politischer Kommunikation gab.

Das abschließende Panel „Politics that Moves“ zeigte, wie politisches Campaigning Vertrauen schafft und Menschen mobilisiert. Deutlich wurde, dass sich politische und unternehmerische Kommunikation zunehmend annähern: Erfolgreiche Kampagnen setzen auf klare Narrative, starke Zielgruppenorientierung und die Fähigkeit, Wirkung über reine Kommunikation hinaus zu erzielen.

Im Zentrum stehen emotionale Ansprache, Nähe zur Zielgruppe und glaubwürdige Geschichten. Gleichzeitig wächst der Druck im digitalen Raum: Aufmerksamkeitsspannen sinken, komplexe Inhalte müssen verständlich vermittelt werden – im Zusammenspiel von digitalen und persönlichen Formaten. Vertrauen entsteht dabei durch Konsistenz, Dialog und Authentizität.

Erfolgreiches Campaigning verbindet Strategie, Kreativität und klare Zielorientierung. Unternehmen, die Kampagnen gezielt einsetzen, schaffen nicht nur Sichtbarkeit, sondern nachhaltigen Impact – wirtschaftlich wie gesellschaftlich.

Fotos der Veranstaltung (Copyright: IV) finden Sie HIER.