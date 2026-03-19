„Hohes Haus“ über die Spritpreis-Diskussion

Wien (OTS) -

Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 22. März 2026, um 12.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Spritpreis-Diskussion

Seit Beginn des Krieges gegen den Iran ist Benzin in Österreich um fast 20 Prozent teurer geworden, Diesel sogar um fast 30 Prozent. Zunächst hat die Regierung damit reagiert, dass Tankstellen nur noch dreimal in der Woche die Preise erhöhen dürfen. Am Mittwoch hat die Regierung dann eine Spritpreisbremse präsentiert: Bei anhaltender Preissteigerung an den Tankstellen will man die Mineralölsteuer vorübergehend senken und in die Gewinnspannen an der gesamten Wertschöpfungskette eingreifen. Wie das genau funktionieren soll, ist noch unklar und auch die ersten Reaktionen auf diese Pläne sind nicht besonders positiv, berichtet Susanne Däubel.

Im Studio diskutieren die Energiesprecher von FPÖ und ÖVP, Paul Hammerl und Laurenz Pöttinger

Spanischer Anti-Trump

In Spanien werden immer mehr Gesetze per Dekret verabschiedet. Das Dilemma der linken Minderheitsregierung besteht darin, dass sie nicht genügend Stimmen hat, um ihr Budget durchzubringen – und das schon seit drei Jahren. Jetzt legt sich der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez so deutlich wie kein anderer EU-Regierungschef mit dem rechten US-Präsidenten Donald Trump an und kritisiert dessen Krieg gegen den Iran. Die Rolle als Anti-Trump bringt ihm in der EU Zustimmung, doch in der Heimat wirft ihm die Opposition vor, damit von Korruptionsfällen abzulenken, berichtet Josef Manola aus Spanien.