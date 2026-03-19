Hernals: „Bamkraxler“ und Osterhasen warten beim Kalvarienbergfest

Wien (OTS) -

Vom Kasperl für die Kinder über Kunsthandwerk bis zum legendären „Bamkraxler“: Ab heute, 19. März, lädt das Kalvarienbergfest wieder zu einem bunten Programm ein. Den Startschuss gaben der Hernalser Bezirksvorsteher Peter Jagsch, Pfarrer Karl Engelmann und Ali Saeidi (Volxfest) gemeinsam mit Vertreter*innen der Wirtschaftskammer und zahlreichen Hernalser Kindern, die bereits am Vormittag einer Kasperl-Aufführung lauschen durften.

Nach einer Pause ist das traditionsreiche Fest rund um den St. Bartholomäus-Platz und die Kalvarienberggasse seit dem Frühjahr 2025 wieder zurück. „Wir sind froh, dass es das Fest wieder gibt – mit Unterstützung des Bezirks und von Kooperationspartner*innen. Mit dem Kalvarienbergfest kehrt jedes Jahr eine lange Hernalser Tradition zurück. Rund um die Kalvarienberggasse werden Kunsthandwerk, Kulinarik und ein buntes Programm für Groß und Klein angeboten. Für rund zwei Wochen steht der Bereich rund um den St.-Bartholomäus-Platz ganz im Zeichen des Osterfests und zieht viele Menschen aus Hernals und über die Bezirksgrenzen hinaus an. Ich lade alle herzlich ein, vorbeizukommen und mitzufeiern“, so der Hernalser Bezirksvorsteher Peter Jagsch.

Der Pfarrer der Kalvarienbergkirche Karl Engelmann begleitet das legendäre Fest bereits seit seinem Amtsantritt im Jahr 1996. „Damals hieß es noch Kalvarienbergmarkt“, erinnert sich der Pfarrer. Das Fest blickt auf eine lange Tradition zurück, die 360 Jahre zurückreicht. Das Highlight ist der legendäre „Bamkraxler“. Das bunte, kleine Männchen bewegt sich durch Federmechanik einen Metallstab hinunter und ist ein Stück Wiener Kultur, das am Kalvarienbergmarkt erworben werden kann.

Das Programm reicht von Austropop-Acts über kulinarische Schmankerl bis hin zu Mitmach-Action für Kinder – darunter Eierbemalen, Kinderdrexeln, Glitzertattoos und Zauberei. Liebevoll gestaltete Stände warten mit Kunsthandwerk.

Die offizielle Eröffnung des Fests steigt heute, am 19. März, um 17 Uhr mit dem Hernalser Bezirksvorsteher Peter Jagsch, Pfarrer Karl Engelmann und der Blasmusikkapelle des Bundesheeres.

Das Kalvarienbergfest dauert von 19. März bis 5. April. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Montag-Freitag: 14-19 Uhr, Samstag und Sonntag: 11-19 Uhr. Das gesamte Programm gibt es unter https://www.volxfest.at/kalvarienbergfest-2026/ bzw. unter hernals.wien.gv.at (Schluss) mag