Gaál/Nevrivy: 2.000 neue Gemeindewohnungen fertiggestellt und an Bewohner*innen übergeben

Wien (OTS) -

In der Donaustädter Brockhausengasse 52-54 wurde der erste CO₂-neutrale Gemeindebau mit 98 leistbaren Wohnungen an 220 Bewohner*innen übergeben. Die Lage an der Mühlwasserpromenade verbindet hohe Wohnqualität, Natur- und Freizeitnähe und leistbare Mieten.

„Mit 2.000 neuen Gemeindewohnungen für die Wienerinnen und Wiener haben wir einen wichtigen Meilenstein für neuen leistbaren Wohnraum in unserer Stadt erreicht. Damit haben mittlerweile 4.500 Menschen ein neues Zuhause im Gemeindebau NEU gefunden. Hohe Wohnqualität, sichere und leistbare Mieten und nachhaltiges Wohnen – das zeichnet die neue Gemeindebau-Generation aus. Und schreibt so die weltweit bewunderte Erfolgsgeschichte des sozialen Wohnbaus in Wien fort“, erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Der Gemeindebau in der Brockhausengasse ist der dritte Gemeindebau NEU im 22. Bezirk (395 Wohnungen). In der Donaustadtstraße und in der Weidingergasse entstehen aktuell zwei weitere Gemeindebauten mit über 200 Wohnungen.

„Der mittlerweile dritte Gemeindebau NEU in der Donaustadt markiert einen weiteren wichtigen Schritt im Ausbau des leistbaren Wohnangebots im Bezirk. Nach bereits zwei erfolgreich realisierten Projekten konnten wir heute erneut moderne, hochwertige und leistbare Wohnungen an die neuen Bewohnerinnen und Bewohner übergeben. Damit wächst das leistbare und hochwertige Wohnraumangebot im Bezirk stetig weiter und stärkt die positive Entwicklung der Donaustadt“, erklärt Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

„Für uns bei Wiener Wohnen ist die Übergabe des ersten CO2-neutralen Gemeindebaus NEU in der Brockhausengasse ein ganz besonderer Moment. Wir freuen uns sehr, dass hier 98 neue Wohnungen entstanden sind, in denen Menschen wirklich gut und gerne leben können. Die Kombination aus effizienter Energieversorgung, viel Grün, leistbaren Mieten und liebevoll gestalteten Gemeinschaftsbereichen macht diesen Ort besonders lebenswert. Ob Kinowiese, Gemeinschaftsgarten oder die kleinen Oasen für Hobbygärtner*innen – hier ist Raum für alle die Dinge, die modernes Wohnen heute ausmachen“, freut sich Wiener Wohnen-Vizedirektorin Katharina Klement.

„Zukunftsfähiger Wohnraum verbindet leistbares Wohnen mit höchster Lebensqualität und ökologischer Verantwortung. Der Gemeindebau NEU Brockhausengasse zeigt, wie das geht: Als CO₂-neutrales Projekt mit modernster Wärmepumpentechnologie, begrünten Fassaden und nachhaltigen Baustoffen bietet es Raum für Miteinander und Gemeinschaft“, so WIGEBA-Direktor Paul Steurer.

Nachhaltiges und leistbares Wohnen im Freizeitparadies

Der neue Gemeindebau besteht aus drei dreigeschoßigen Gebäuden, die um einen großzügig begrünten Innenhof angeordnet sind. Die Wohnungsgrößen reichen von kompakten 35 bis großzügigen 95 m² und sind für unterschiedliche Lebensphasen konzipiert – von Single-Haushalten über Familien bis hin zu älteren Bewohner*innen. Alle 98 Wohnungen verfügen über Terrassen, Loggien, Balkone oder Mieter*innen-Gärten. Große Fensterflächen sorgen für helle Wohnräume. Die ökologische Bauweise zeigt sich unter anderem durch Holz-Alu-Fenster, ökologisch zertifizierte Materialien sowie begrünte Fassaden und Dachflächen. Attraktive Aufenthaltsbereiche wie eine „Kinowiese“, Urban-Gardening-Flächen mit einem Brunnen sowie Spielräume mit Sitzterrassen fördern das nachbarschaftliche Miteinander.

Erster CO2-neutraler Gemeindebau

Die Wohnhausanlage bietet nicht nur architektonische Qualitäten, sondern ist auch ein Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Bauen. Zentraler Bestandteil des nachhaltigen Energiekonzepts ist eine Niedertemperatur-Sole/Wasserwärmepumpe, die über Tiefensonden versorgt wird. Ergänzend liefert eine Photovoltaikanlage erneuerbare Energie für Heizen, Kühlen und Gebäudebetrieb. Diese innovative Technik in Kombination mit einer Bauteilaktivierung sorgt dafür, dass der Energiebedarf der Bewohner*innen nahezu vollständig durch erneuerbare Quellen gedeckt wird.

2.000 neue Gemeindewohnungen übergeben, 1.000 in Bau

Mit der Fertigstellung in der Brockhausengasse wurde die 2.000-ste Gemeindebau-NEU-Wohnung übergeben. Die Wohnhausanlage ist damit der 18. bezogene Gemeindebau NEU in zehn Wiener Bezirken. Bereits 4.500 Wiener*innen in einem Gemeindebau NEU. Acht weitere Projekte befinden sich derzeit in Bau und umfassen rund 1.000 zusätzliche Wohnungen – weitere Wohnhausanlagen sind bereits in Planung. Insgesamt wurden damit über 5.700 neue Wohnungen für künftig etwa 13.000 Bewohner*innen auf den Weg gebracht.

Die neue Donaustädter Wohnoase im Überblick:

· 1. CO2-neutraler Gemeindebau

· 98 leistbare Gemeindewohnungen mit Terrassen, Balkonen, Loggien oder Mieter*innen-Gärten

· Niedrigstenergiestandard (nachhaltige Heizung und Stützkühlung über Bauteilaktivierung mit Niedertemperatur Sole/Wasserwärmepumpe, Tiefensonden sowie Photovoltaikanlage)

· Holz-Alu-Fenster mit Dreifachisolierung, bevorzugte Verwendung von ökologischen Baumaterialien

· Fassaden- und Dachbegrünung

· Kinderspielräume und großzügiger Gemeinschaftsraum mit Sitzterrasse

· Spielbereich im Innenhof-Garten

· Innenhof-Garten mit Wiese, „Kino-Wiese“, Urban Gardening mit Brunnen

· Tiefgarage, Fahrradabstellplätze, Einlagerungsräume, Kinderwagenräume

· Architektur: Arch. DI Rudolf Guttmann