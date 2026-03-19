Stadt Wien ehrt Grafikdesigner, Typografen und Künstler Stefan Sagmeister

Wien (OTS) -

Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler hat am Donnerstag im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses den international gefeierten Grafikdesigner, Typografen und Künstler Stefan Sagmeister mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte im Namen des Bürgermeisters Michael Ludwig.

Neben vielen Freund*innen und Familienmitgliedern nahmen auch Franz Mrkvicka, Amtsführender Stadtrat a. D. und Bürger der Stadt Wien, Josef Ostermayer, Bundesminister a.D., Christian Oxonitsch, Nationalratsabgeordneter und amtsführender Stadtrat a.D., Thomas Reindl, Erster Vorsitzender des Wiener Gemeinderates, Julia Malle, Landtagsabgeordnete sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft an der Ehrung teil. Musikalisch begleitet wurde der Festakt von den Art4Strings.

„Ein Grafikdesigner, der die Kunst versteht, die Welt zu verschönern“

In ihrer Würdigung betonte Stadträtin Veronica Kaup-Hasler die Rolle Sagmeisters als einen ästhetisch denkenden und arbeitenden Menschen mit großem Interesse und einer zutiefst menschlichen Auseinandersetzung mit Freude, Schönheit und Design:

„Stefan Sagmeisters Werk ist unglaublich vielfältig. Von kommerziellen Aufträgen über Ausstellungen bis hin zu seiner Auseinandersetzung mit den Begriffen ‚Schönheit‘ und ‚Freude‘ prägt er den Kunst- und Designbetrieb und wirkt international. Mit den Mitteln des Designs zeigt er, dass Objekte und Gebäude im öffentlichen Raum Freude bereiten und das städtische Bild verändern können. Sein Wirken hinterlässt Spuren und Inspirationen in unserer Stadt. Als Impulsgeber erzählt er Erzählungen voller Hoffnung, die wir in dieser und in der nächsten Generation brauchen. Gerade in der aktuellen Zeit sind Allianzen jener wichtig, die positive Signale senden und handlungsfähig bleiben, um Angriffen auf unsere Demokratie standzuhalten.“

Wie Kaup-Hasler betonte, erfüllt Kunst vielfältige Funktionen – von ästhetischer Verschönerung und emotionalem Ausdruck bis zu sozialer Kritik und Kommunikation – und Sagmeister beweist als Designer mit tiefem Verständnis für Kunst, dass Gestaltung die Welt verschönern und zugleich als Spiegel der Gesellschaft wirken kann.

Sagmeisters prägender Fußabdruck im Grafikdesign

Die Ehrung unterstreicht Sagmeisters Bedeutung und nachhaltigen Einfluss auf die Branche. Längst hat Sagmeister sowohl formal als auch inhaltlich international das Grafikdesign geprägt. Junge Designer*innen zitieren sein Werk, und seine rege Vortragstätigkeit hat es ihm unter anderem ermöglicht, Ken Garlands Manifest »First Things First 2000« wiederzubeleben. Darin werden Designer*innen dazu aufgerufen, ihre Arbeitskraft Projekten zu widmen, „die die Welt braucht“ – Informationsdesign statt Markenwerbung.

Laudatio und Dankesworte

Die Laudatio hielt Dr. Helmut Leder, Professor für Allgemeine und Kognitive Psychologie an der Universität Wien. „Freude und Schönheit sind zentrale Elemente in Stefan Sagmeisters Werk. Seine radikalen, schonungslos neuen Ideen, die sinnlichen Einschlüsse und sein handwerklich-menschliches Tun formen eine Bildsprache, die Erwartungen erschüttert, im Gedächtnis bleibt und lange nachhallt. Damit hat er dem Grafikdesign neue Wege in die Zukunft geöffnet – oft unaussprechlich, immer voller Freude. Dafür danken wir ihm: Er hat die Schönheit zurück in den Diskurs gebracht.“

Dankesworte des Geehrten

Stefan Sagmeister hob in seiner Dankesrede mit den abschließenden Worten hervor:

„Seit jeher nutze ich die Sprache des Designs nicht nur, um zu werben, sondern um den Blick auf das Gelungene in unserer Welt zu weiten. Ich danke der Stadt Wien für die Ehrung meines Lebenswerks – damit zeigt sie, wie wichtig Design und der Fokus auf das Positive gesellschaftlich ist und was damit bewirkt werden kann.“

Zu Stefan Sagmeister

Stefan Sagmeister, geboren 1962 in Bregenz, studierte an der Universität für angewandte Kunst Wien Grafik und Design in der Klasse von Kurt Schwarz. Ein Fulbright Stipendium ermöglichte ihm ein Studium am Pratt Institute in New York. 1991 begann er bei der Werbeagentur Leo Burnett in Hongkong zu arbeiten. Seit 1993 lebt und arbeitet Sagmeister in New York. Gemeinsam mit Designerin Jessica Walsh führt er seit 2012 die Agentur „Sagmeister & Walsh“. Sein Kundenkreis reicht von Carlsberg bis zum Guggenheim Museum.

Sagmeister ist bekannt für seine CD-Cover Designs zahlreicher namhafter Interpreten, darunter Lou Reed, die Rolling Stones, David Bryrne, Aerosmith und Pat Metheny.

Sechsmal war er für einen Grammy nominiert; zweimal wurde er ausgezeichnet, und zwar für „Once in a Lifetime“ (Talking Heads) und „Everything That Happens Will Happen Today“ (David Byrne & Brian Eno).

In mehreren Ausstellungen war Sagmeisters Werk bereits zu sehen, etwa 2001 in Wien mit „Staling Eyeballs“ im Künstlerhaus und 2002 mit „Handarbeit“ im Museum für angewandte Kunst – MAK. 2003 zeigte die DDD Gallery in Tokio „Sagmeister Inc. On a Binge“, und 2015 war der Künstler in Wien abermals mit „The Happy Show“ im MAK vertreten. Drei Jahre nach der „Happy Show“ widmeten Sagmeister & Walsh sich dem Thema Schönheit mit der Ausstellung „Beauty“ (2018). 2023 erhielt Sagmeister das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.