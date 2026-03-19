  • 19.03.2026, 13:32:02
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  • OTS0127

Gemeinnütziger Wohnbau in Niederösterreich

Wien (OTS) - 

Präsentation der Studie „Gemeinnütziger Wohnbau in Niederösterreich“: Ökonomische Effekte und ökonomische Wirkungen unterschiedlicher Ansätze für leistbares Wohnen.

PK Gemeinnütziger Wohnbau in Niederösterreich

Präsentation der Studie mit Obmann Christian Rädler/GBV Landesgruppe NÖ, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister/NÖ Landesregierung und Mag. Dr. Wolfgang Schwarzbauer/Leiter des Forschungsbereichs regionale Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft, Eco Austria

Datum: 23.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Korb / Art Lounge
Brandstätte 9
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.gbv.at

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Kommunikation Unteregger e.U.

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