Wien (OTS) -

Präsentation der Studie „Gemeinnütziger Wohnbau in Niederösterreich“: Ökonomische Effekte und ökonomische Wirkungen unterschiedlicher Ansätze für leistbares Wohnen.

PK Gemeinnütziger Wohnbau in Niederösterreich

Präsentation der Studie mit Obmann Christian Rädler/GBV Landesgruppe NÖ, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister/NÖ Landesregierung und Mag. Dr. Wolfgang Schwarzbauer/Leiter des Forschungsbereichs regionale Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft, Eco Austria

Datum: 23.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Korb / Art Lounge

Brandstätte 9

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.gbv.at