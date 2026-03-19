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Gemeinnütziger Wohnbau in Niederösterreich
Präsentation der Studie „Gemeinnütziger Wohnbau in Niederösterreich“: Ökonomische Effekte und ökonomische Wirkungen unterschiedlicher Ansätze für leistbares Wohnen.
PK Gemeinnütziger Wohnbau in Niederösterreich
Präsentation der Studie mit Obmann Christian Rädler/GBV Landesgruppe NÖ, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister/NÖ Landesregierung und Mag. Dr. Wolfgang Schwarzbauer/Leiter des Forschungsbereichs regionale Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft, Eco Austria
Datum: 23.03.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Café Korb / Art Lounge
Brandstätte 9
1010 Wien
Österreich
URL: https://www.gbv.at
Rückfragen & Kontakt
Michaela Unteregger
Kommunikation Unteregger e.U.
+43 699 10 59 38 31
[email protected]
www.kommunikation-unteregger.com
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