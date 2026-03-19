  • 19.03.2026, 13:23:02
  • /
  • OTS0125

FPÖ-Handler: „Flexiblere Jugend-Arbeitszeiten sind Gewinn für Lehrlinge und Betriebe“

Durch Novellierung: Mehr Planungssicherheit und attraktivere Lehre

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die derzeitigen Arbeitszeitbestimmungen für Lehrlinge entsprechen in vielen Branchen nicht mehr der betrieblichen Realität. Wenn in einem Betrieb zehn Stunden gearbeitet wird, muss das auch für minderjährige Lehrlinge möglich sein – selbstverständlich bei gleicher Wochenarbeitszeit und mit voller Ausbildung“, spricht sich FPÖ Niederösterreich Arbeitssprecher LAbg. Jürgen Handler klar für die Modernisierung des Jugendarbeitsrechts aus.

Mit der Novellierung ist nun eine flexiblere Verteilung innerhalb der bestehenden gesetzlichen Normalarbeitszeit möglich. Vorteile: Der Schutz von minderjährigen Lehrlingen bleibt unberührt und regionale Betriebe werden stark entlastet.

„Es geht dabei nicht um längere Arbeitszeiten, sondern um eine modernere und flexiblere Gestaltung der bestehenden Arbeitszeitregelungen, die den Betrieben mehr Planungssicherheit gibt und gleichzeitig die Lehre attraktiver macht“, schließt Jürgen Handler.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright