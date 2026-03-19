FPÖ-Handler: „Flexiblere Jugend-Arbeitszeiten sind Gewinn für Lehrlinge und Betriebe“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die derzeitigen Arbeitszeitbestimmungen für Lehrlinge entsprechen in vielen Branchen nicht mehr der betrieblichen Realität. Wenn in einem Betrieb zehn Stunden gearbeitet wird, muss das auch für minderjährige Lehrlinge möglich sein – selbstverständlich bei gleicher Wochenarbeitszeit und mit voller Ausbildung“, spricht sich FPÖ Niederösterreich Arbeitssprecher LAbg. Jürgen Handler klar für die Modernisierung des Jugendarbeitsrechts aus.

Mit der Novellierung ist nun eine flexiblere Verteilung innerhalb der bestehenden gesetzlichen Normalarbeitszeit möglich. Vorteile: Der Schutz von minderjährigen Lehrlingen bleibt unberührt und regionale Betriebe werden stark entlastet.

„Es geht dabei nicht um längere Arbeitszeiten, sondern um eine modernere und flexiblere Gestaltung der bestehenden Arbeitszeitregelungen, die den Betrieben mehr Planungssicherheit gibt und gleichzeitig die Lehre attraktiver macht“, schließt Jürgen Handler.