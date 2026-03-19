Start der ORF-„Bewusst gesund“-Initiative „Abnehmen – Schlank um jeden Preis?“

Wien (OTS) -

Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen und bereits jedes dritte Kind in Österreich sind übergewichtig oder adipös. Die Folgen sind fatal: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenks- und Rückenbeschwerden sowie Krebserkrankungen steigen massiv an. Übergewicht verursacht allein in Österreich 2,4 Milliarden Euro volkswirtschaftliche Kosten jährlich. Seit einigen Jahren werden sogenannte GLP-1-Agonisten – besser bekannt unter dem Begriff „Abnehmspritze“ – als sogenannte „Gamechanger“ angepriesen. Nebenwirkungen und hohe Kosten sprechen jedoch oft gegen diese Therapie. Gewichtsreduzierende Operationen wie der Magen-Bypass sind mit hohen Risiken verbunden.

Gleichzeitig tragen vor allem soziale Medien massiv zur Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und häufig zu Essstörungen bei. Die „Body Positivity“-Bewegung hat jedoch in den vergangenen Jahren erreicht, dass verstärkt über Stigmatisierung in Zusammenhang mit dem Körpergewicht gesprochen wird. Wie findet man in diesem Spannungsfeld das „Idealgewicht“? Und was versteht man eigentlich darunter?

Mit der „Bewusst gesund“-Initiative „Abnehmen – Schlank um jeden Preis?“ will der ORF vom 21. bis 28. März 2026 in all seinen Medien Bewusstsein für die Komplexität des Themas schaffen und über neue Entwicklungen in Forschung und Medizin berichten. Dazu bietet der ORF in seinen Programmen Hintergrundinformationen, Expertinnen- und Experteninterviews, Reportagen und Diskussionen sowie einen offenen Blick auf gesellschaftliche Fragen wie Body Positivity, Schönheitsideale und den Druck durch Social Media.

Zahlreiche TV-Sendungen wie „Bewusst gesund – Das Magazin“, „Was ich glaube“, „Guten Morgen Österreich“, „Fit mit den Stars“, „Hinter den Schlagzeilen“, „Studio 2“, „konkret“, „kreuz & quer“, „WELTjournal“, „So isst Österreich besser“, „Mayrs Magazin“ und ein „ORF III Themenmontag“ beschäftigen sich mit dem Thema. Höhepunkt der ORF-TV-Berichterstattung der aktuellen „Bewusst gesund“-Programminitiative ist am 25. März eine weitere Ausgabe von „Stöckl live“. Auch die ORF-Radios nehmen sich des Themas an. Ausführliche Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet liefern zudem die ORF-Landesstudios. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT begleiten die Gesundheitsinitiative mit zahlreichen Informationsangeboten.

Details zur ORF-„Bewusst gesund“-Initiative „Abnehmen – Schlank um jeden Preis?“ sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.