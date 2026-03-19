RLB NÖ-Wien: Christiane Flehberger neu in den Vorstand berufen

Wien (OTS) -

Die Bestellung von Martin Hauer zum künftigen Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien macht eine Neubesetzung seines bisherigen Vorstandsressorts erforderlich. Der Aufsichtsrat der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG hat unter dem Vorsitz von Erwin Hameseder heute die Nachfolge beschlossen.

Mit 1. Juli 2026 übernimmt Christiane Flehberger die Position der Vorstandsdirektorin für Privatkunden und KMU, sie wurde auf fünf Jahre bestellt. Die bisherige Bereichsleiterin für Privatkunden und Private Banking hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zur erfolgreichen Positionierung der "Raiffeisen Stadtbank Wien" in der Bundeshauptstadt beigetragen. Nach der kürzlich erfolgten Verlängerung des Vorstandsmandats von Generaldirektor-Stellvertreter Reinhard Karl als Kommerzkundenvorstand ist damit für Kontinuität im Vorstand sowie gegenüber den Kundinnen und Kunden gesorgt.

"Mit Christiane Flehberger rückt eine ausgewiesene Expertin im Kundengeschäft in den Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien auf. Sie bringt innovative Impulse, große Nähe zu den Kunden und damit Markt sowie den klaren Anspruch mit, die starke Position der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien im Privatkunden- und KMU-Segment weiter auszubauen. Gleichzeitig steht sie für Kontinuität in der erfolgreichen Entwicklung der Raiffeisen Stadtbank Wien und wird die beschlossenen strategischen Schwerpunkte konsequent weiterführen", so Präsident Erwin Hameseder, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

"Mein Ziel ist es, die Sichtbarkeit der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und der Stadtbank weiter zu stärken und dabei weiterhin konsequent auf absolute Kundenzentrierung zu setzen. Mit einer starken Omnikanalstrategie und dem Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen werden wir unsere ambitionierten Wachstumsziele im Privat- und KMU-Bereich erreichen. Ich danke dem Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Martin Hauer und dem gesamten Team", so Christiane Flehberger anlässlich ihrer heutigen Bestellung.

Zur Person: Christiane Flehberger, MA (38) ist aktuell Bereichsleiterin in der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien und in dieser Funktion für das Privatkundengeschäft der Raiffeisen Stadtbank Wien sowie das Private Banking der RLB verantwortlich. In dieser Funktion trägt sie Führungs- verantwortung für rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Flehberger startete ihre Laufbahn innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe bereits vor 15 Jahren während ihres Studiums als Mitarbeiterin der damaligen RZB AG und hatte die letzten zehn Jahre mehrere Leitungsfunktionen innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe inne. Unter anderem verantwortete sie vor ihrem Eintritt in die RLB NÖ-Wien das institutionelle Geschäft in Österreich sowie international der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH.