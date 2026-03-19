  • 19.03.2026, 11:56:34
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„3 Am Runden Tisch“ mit Patricia Pawlicki zum Thema „Streitfrage Erbschaftssteuer: Was braucht Österreich?“

Am 20. März um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Ohneberg und Hruška-Frank

Wien (OTS) - 

Das Thema Erbschafts- und Vermögenssteuern sorgt immer wieder für emotionale Diskussionen. SPÖ-Finanzminister Marterbauer ist sicher, dass es langfristig zu einer Wiedereinführung der Erbschaftssteuer kommen werde. ÖVP und NEOS lehnen diese ab. Befürworter sehen in einer Besteuerung von Millionenerbschaften ein Instrument für gerechte Umverteilung, Gegner warnen vor einer Doppelbesteuerung und staatlichem Zugriff auf Eigenheime und Betriebe. Sind Vermögensteuern nötig, um den Wohlstand zu erhalten und den Sozialstaat zu finanzieren? Würden sie dem Wirtschaftsstandort schaden? Wie können die Kosten der Budgetkrise möglichst fair verteilt werden, und was braucht die Wirtschaft, um wieder in Schwung zu kommen?

Dazu diskutieren am Freitag, dem 20. März 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Patricia Pawlicki bei „3 Am Runden Tisch“:

Martin Ohneberg – der Unternehmer sieht die österreichische Wirtschaft in Gefahr: Österreich habe bereits eine sehr hohe Steuerquote, es brauche zukunftsfitte Reformen –

und

Silvia Hruška-Frank – die Direktorin der Arbeiterkammer kontert: Ohne Erbschaftssteuer werde der Wohlstand für alle Arbeitnehmer:innen in Österreich nicht zu halten sein.

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