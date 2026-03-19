Frohe Ostern mal anders: Hühner retten statt Eier suchen

Laaben (OTS) -

Tierrechtsaktivistin Kathi Koch vom Verein ANIMAL SPIRIT erklärt: „Während viele Menschen zu Ostern Eier färben und verstecken, denken nur wenige an die Hennen, die sie legen. Das Leid der Legehennen bleibt oft unsichtbar – dabei leisten die Tiere Erstaunliches. So müssen sie zucht- und fütterungsbedingt fast täglich ein Ei legen – das Bankiva-Huhn, von dem sie abstammen, legte nur 20–30 Eier pro Jahr!“

Durch dieses ständige Eierlegen leiden die Tiere unter gesundheitlichen Problemen: Viele Hennen haben chronischen Calciummangel, was häufig zu schmerzhaften Knochenbrüchen führt. Besonders oft betroffen ist das Brustbein, das bei einem Großteil der Tiere gebrochen ist! Hinzu kommen Entzündungen der Legeorgane.

Und nach 1,5 Jahren harter Arbeit erhalten sie keine Pension, sondern müssen zum Schlachter. „Das ist kein dankbares Ende – deshalb retten wir von ANIMAL SPIRIT in der Osterzeit über 850 Hühner vor diesem Schicksal! Statt Eier zu suchen, helfen engagierte TierschützerInnen dabei, die Hühner von den Sitzstangen zu pflücken und ihnen den Weg in ein neues Leben zu ebnen. Private HühnerfreundInnen öffnen ihre Türen bzw. Ställe, damit die geretteten „Ladies“ ein artgerechtes Leben führen können“, so Kathi weiter.

Wir suchen laufend Menschen, die Hühner aufnehmen möchten. Wer den Tieren ein Zuhause schenken oder die Aktion unterstützen möchte, kann sich bei [email protected] melden.

Tierpatenschaft

Zu Ostern wird gerne genascht, gebastelt und verschenkt – wie wäre es heuer mit einem Geschenk, das über die Feiertage hinaus Freude bereitet? Eine Tierpatenschaft für eines von 700 geretteten Tieren auf den drei ANIMAL SPIRIT-Gnadenhöfen schenkt nicht nur Freude, sondern auch Sinn – und hilft echten Hasen oder Hühnern, die ein Zuhause auf unseren Gnadenhöfen gefunden haben.

Persönlich & liebevoll: Auf Wunsch gestalten wir eine Patenschaftsurkunde mit dem Foto deines Kaninchens – ideal zum Verschenken und Freude machen. Schreibe dafür an [email protected]

So funktioniert’s: Eine Patenschaft kannst du ganz einfach online über unseren Link abschließen – oder du kommst uns persönlich auf unseren Gnadenhof Hendlberg besuchen! Dort kannst du dein Patenkaninchen selbst kennenlernen und dir deinen kleinen Schützling aussuchen. 🐰

Wenn du uns besuchen möchtest oder Fragen hast, schreib uns einfach an: [email protected]

Lerne HIER unsere Schützlinge kennen!