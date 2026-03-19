„Acht Sekunden“ für die „Soko Donau“ am 24. März in ORF 1

Wien (OTS) -

Die „Soko Donau“ ermittelt am Dienstag, dem 24. März 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und bereits jetzt auf ORF ON in ihrem neuesten Fall „Acht Sekunden“. Ein junger Mann schießt auf einen Busfahrer, nachdem dieser ihn und seine Freundin nicht mitnehmen wollte. Die Ermittlungen zeigen, dass die Dinge anders sind, als sie auf den ersten Blick scheinen. „Durchtauchen“ ist um 21.05 Uhr bei der „Soko Kitzbühel“ angesagt, wenn in einem Dacapo-Fall ein Schwimmtrainer tot aufgefunden wird.

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„Soko Donau – Acht Sekunden“ (Dienstag, 24. März 2026, 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Mit u. a. Dominik Warta, Lino Gaier, Annalena Hochgruber, Pamina Fürst, Christoph Stocker, Simone Fuith, Grischka Voss, David Jakob, Lilly Krainz und Leo Stukenkemper in Episodenrollen; Regie: Holger Barthel

Als ein junges Paar in einen Linienbus steigen will, werden die beiden vom Busfahrer abgewiesen: Nicht mit Essen in der Hand! Ein ganz alltäglicher Vorgang – doch dann fällt ein Schuss und der Busfahrer bricht getroffen zusammen. Der Schütze Manuel (Lino Gaier), der von allen als freundlicher, netter junger Mann beschrieben wird, flüchtet mit seiner Freundin Patricia (Annalena Hochgruber). Sein Vater (Dominik Warta), ein Lehrer, kann sich das alles nicht erklären. Doch je weiter sich die „Soko Donau“ mit Manuels Umfeld beschäftigt, desto mehr Abgründe tun sich auf.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von SATEL Film, in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von FISAplus, Fernsehfonds Austria, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds sowie Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Durchtauchen“ (Dienstag, 24. März 2026, 21.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge und Veronika Polly sowie Elisabeth Wabitsch in einer Episodenrolle; Regie: Rainer Hackstock

Der Schwimmtrainer Norbert Scheicher wird tot aufgefunden – scheinbar ertrunken in einem Schwimmbecken. Am Vorabend trainierte das Opfer noch seine Schützlinge Alexandra Baum (Elisabeth Wabitsch) und Mara Wergetter (Lilian Jane Gartner). Das „Soko“-Team findet heraus, dass beide nicht nur um einen Sponsor konkurrieren, sondern Scheicher die jungen Frauen gnadenlos gegeneinander aufgestachelt hat, um sie zu Höchstleistungen zu pushen. Dann rückt Alex Vater Erik in den Fokus der Ermittlungen, denn dieser ist selbst ehemaliger Profischwimmer und würde alles für die Karriere seiner Tochter tun.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

„Soko Donau“ und „Soko Kitzbühel“ auf ORF ON streamen

Die neuen „Soko Donau“-Folgen stehen bereits sieben Tage vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON zur Verfügung, wo auch zahlreiche weitere Staffeln und „Soko Kitzbühel“-Fälle gestreamt werden können.