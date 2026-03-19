  • 19.03.2026, 11:25:02
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„Gute Nacht Österreich“ über Iran, ORF und Longevity

Neue Ausgabe von Peter Kliens Late-Night-Satire am 20. März in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Der Krieg im Iran dauert an, und es ist kein Ende abzusehen. Ganz offensichtlich hat sich Donald Trump, der selbsternannte Friedensbringer aus Washington, hier verkalkuliert – und zieht nicht nur die Golfregion in den Konflikt hinein, sondern möglicherweise die ganze Welt in eine Wirtschaftskrise. Peter Klien beschäftigt sich in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 20. März 2026, um 22.55 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON gewohnt satirisch mit den aktuellen Entwicklungen.

Die vergangenen Tage hat der ORF selbst die Schlagzeilen dominiert. Allerdings mit unerfreulichen Nachrichten, die Generaldirektor Roland Weißmann sogar zum Rücktritt bewegt haben. Peter Klien blickt aber schon in die Zukunft des Unternehmens und hat auch Tipps, mit welchen Sendungen man aus der Not eine Tugend machen könnte.

Die Vergeltungsschläge des Iran kratzen auch am Image der heilen Welt anderer Golfstaaten. Dubai etwa, das Eldorado für Influencer aus aller Herren Länder, zeigt mit offenkundiger Zensur seine dunkle Seite. Über die aktuelle Situation der digitalen Meinungsmacher in den Vereinigten Arabischen Emiraten spricht Peter Klien mit Manuel Rubey.

Influencer haben aber auch einen ganz anderen Trend in die Welt gesetzt: Longevity. Das Versprechen vom langen Leben mit Hilfe unterschiedlichster Methoden ist zu einem riesigen Geschäftsfeld geworden. „Gute Nacht Österreich“ nimmt einige dieser Heilsversprechen genauer unter die Lupe und fragt Wissenschaftler nach ihrer Wirksamkeit.

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