Bis zu 762.000 sagten mit Brigitte Hobmeier und Gerti Drassl in ORF-2-Premiere „So haben wir dich nicht erzogen“

Wien (OTS) -

„So haben wir dich nicht erzogen“, hieß es gestern, am Mittwoch, dem 18. März 2026, um 20.15 Uhr für Brigitte Hobmeier und Gerti Drassl in der gleichnamigen ORF-2-Premiere. Bis zu 762.000 Zuschauer:innen waren mit dabei, als mehr als 20 Jahre Familienidylle unter der Regie von Michael Kreihsl nach einem Drehbuch von Uli Brée ein jähes Ende fanden. Denn: Das bisherige Musterkind des Paares erschütterte mit einer Schocknachricht die elterliche Welt – es ist erstmals ein Mann in ihr Leben getreten, und den will sie auch gleich heiraten!



Im Durchschnitt sahen 687.000 (vorläufige Gewichtung) bei 27 Prozent Marktanteil (12+) die neue ORF/BR-Komödie, in der auch das ein oder andere Geheimnis den Weg an die Oberfläche fand. Neben Brigitte Hobmeier und Gerti Drassl sind in weiteren Rollen auch Thomas Mraz, Wolfgang Böck, Alina Schaller, Julian Pichler, Carmen Gratl und Roland Silbernagl zu sehen.

„So haben wir dich nicht erzogen“ wurde hergestellt von Cult Film GmbH in Koproduktion mit ORF und BR sowie mit Unterstützung von FISA+ und Filmfonds Wien. Der Film kann weiterhin auf ORF ON gestreamt werden.