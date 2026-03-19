Bühne frei für digitale Vorreiter - Digitaler Humanismus Award verliehen

Wien (OTS) -

Bereits zum zweiten Mal wurden am gestrigen Abend die „Digitaler Humanismus in der Praxis"-Awards verliehen. Die Auszeichnungen würdigen visionäre Projekte, Persönlichkeiten und Unternehmen, die den digitalen Wandel mit ethischen Werten verbinden. Die diesjährigen Sieger:innen sind in der Kategorie Projekt Wien KI, in der Kategorie Organisation Alles Clara und in der Kategorie Person Horst Eichinger, Direktor des Gymnasiums Stubenbastei. Die Sonder-Awards gingen an die Projekte Counter Speech - Young Citizens Against Online Hate, NewsDeconstructed und FIVE – Fitspiration. msg Plaut und Austrian Digital Value (ADV) vergaben die Preise gemeinsam mit dem Verein zur Förderung des digitalen Humanismus im ORF-Zentrum am Küniglberg.

„Was wir heute Abend erleben durften, ist mehr als eine Preisverleihung. Es ist ein Bekenntnis, dass Digitalisierung im Dienst der Menschen stehen kann und muss. Die herausragenden Projekte und inspirierenden Persönlichkeiten zeigen, dass technologischer Fortschritt und ethische Verantwortung einander nicht widersprechen, sondern gemeinsam die Grundlage für eine zukunftsfähige Gesellschaft bilden", erklärt Dr. Georg Krause, Initiator des Awards und CEO der msg Plaut AG, auf der Preisverleihung.

Für Roland Ledinger, Präsident der ADV und Geschäftsführer des Bundesrechenzentrums und Mitorganisator des Awards, bestätigt der Abend einen klaren Trend: „Digitaler Humanismus ist längst in der heimischen Wirtschaft angekommen und entwickelt sich zunehmend zu einem Leitprinzip für die Umsetzung in Unternehmen und in der Verwaltung. Die ausgezeichneten Initiativen zeigen, wie sich Digitalisierung verantwortungsvoll umsetzen und gleichzeitig zukunftsweisend gestalten lässt.“ Erich Prem, wissenschaftlicher Leiter des Awards, zeigte sich von den Einreichungen beeindruckt: „Viele Projekte berühren das Thema KI und digitaler Humanismus in hoher Qualität und mit großer Kreativität.“

40 Einreichungen, 3 Sieger:innen, 3 Sonder-Awards

Die insgesamt 40 Einreichungen stellten die hochkarätig besetzte Jury aus Wirtschaft, Medien und Wissenschaft vor keine leichte Aufgabe. Die Beiträge wurden in den drei Kategorien Projekte, Organisationen und Personen eingereicht. Nach einer ersten Bewertungsrunde wählte die Jury in jeder Kategorie drei mögliche Sieger:innen für die Shortlist aus.

Kategorie Projekt - WienKI

Den Award für das Projekt des Jahres holte sich WienKI von der IT-Abteilung der Stadt Wien, MA 01 - Wien Digital. Die menschenzentrierte KI-Plattform unterstützt Mitarbeitende der Stadt Wien in ihrer täglichen Arbeit und verbessert gleichzeitig den Service für Bürger:innen. Konsequenter Datenschutz und der Einsatz von Open-Source-Technologien sorgen bei WienKI für Verlässlichkeit und stärken zugleich die technologische Unabhängigkeit. Als fester Bestandteil der Digitalen Agenda 2030 folgt die Plattform dabei einem klaren Leitmotiv: Menschen an erster Stelle. Die Jury beeindruckte vor allem die klare Orientierung an den Prinzipien des Digitalen Humanismus sowie die bereits spürbare Wirkung in der Wiener Stadtverwaltung.

Kategorie Organisation - Alles Clara

In der Kategorie Organisationen wurde der Verein Alles Clara ausgezeichnet. Seine innovative App bietet pflegenden Angehörigen digitale Entlastung und professionelle Pflegeberatung. Sie vernetzt Pflege, Wissenschaft, öffentliche Hand und Privatwirtschaft und macht bestehendes Wissen sowie Angebote digital zugänglich. Im Zentrum steht ein konsequent personenzentrierter Ansatz, der die Bedürfnisse aller Beteiligten von Beginn an einbezieht.

Kategorie Person - Horst Eichinger

Den Award für die Digitaler Humanismus Persönlichkeit des Jahres erhielt Horst Eichinger. Als Direktor des Gymnasiums Stubenbastei hat er als einer der ersten in Österreich ein Wahlpflichtfach zu Künstlicher Intelligenz und Digitalem Humanismus ins Schulleben gebracht und setzt sich damit unermüdlich dafür ein, junge Menschen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Technologie zu sensibilisieren.

Darüber hinaus vergab die Jury drei Sonder-Awards für innovative Digitaler-Humanismus-Konzepte im Unterricht. Ausgezeichnet wurden Counter Speech - Young Citizens Against Online Hate für den Einsatz von KI gegen Online-Hatespeech sowie NewsDeconstructed, ein KI-Tool zur Stärkung der Medienkompetenz. Ebenfalls prämiert wurde FIVE – Fitspiration Image Verification, das junge Menschen über Bildmanipulationen in sozialen Medien aufklärt.

Hochauflösendes Bildmaterial zur Aussendung findet sich in der APA Fotogalerie.

Über die ADV:

Austrian Digital Value (ADV) ist eine unabhängige, neutrale und unpolitische Vereinigung in der IKT-Branche in Österreich. Aktuell zählen rund 400 ExpertInnen aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft sowie 350 renommierte Unternehmen und öffentliche Institutionen zum Netzwerk der ADV. Dies ist die fundierte Basis für einen hochqualifizierten, zeitrationalen und aktuellen Austausch in Form von regelmäßig veranstalteten Kongressen, Tagungen, Seminaren, Vorträgen und vielem mehr. Mehr zur ADV unter https://www.adv.at/



Über den Verein zur Förderung des digitalen Humanismus:

Der Verein zur Förderung des digitalen Humanismus ist eine internationale Kooperation mit dem Ziel, eine Plattform aus WissenschaftlerInnen, politischen EntscheidungsträgerInnen und Akteuren aus der Industrie aufzubauen, die sich dafür einsetzen, dass die Technologieentwicklung auch weiterhin auf die menschlichen Interessen ausgerichtet bleibt. Mehr über den Verein unter https://digitalhumanism.at/

Über msg Plaut:

Die msg Plaut Gruppe ist einer der führenden IT-Dienstleister in Österreich sowie Südost- und Ost-Europa. Mit Sitz in Wien und rund 750 Mitarbeitenden zeichnet sich das Unternehmen besonders durch seine Eigentümerführung sowie einem Beratungsansatz nach den Prinzipien des Digitalen Humanismus, der die Menschen ins Zentrum aller IT-Projekte stellt, aus. Das macht msg Plaut zum Pionier in der Umsetzung humanistischer Werte in der digitalen Welt. Mehr dazu unter msg-plaut.at.