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AVISO: Morgen, FR, 20.03., 11:30 Uhr – PK „40 Jahre Die Grünen“ mit Gewessler, Zadić und Kaineder
Morgen, Freitag, 20. März 2026, laden die Grünen zur Pressekonferenz anlässlich „40 Jahre Die Grünen im Parlament“. Vor vier Jahrzehnten ist aus Protest und dem Wunsch nach Veränderung eine Bewegung entstanden, die Österreich seither prägt. Bei der Pressekonferenz ziehen die Grünen Bilanz, richten den Blick auf die kommenden Jahrzehnte und darauf, welche Rolle sie für dieses Land spielen werden.
Teilnehmer:innen:
Leonore Gewessler, Bundessprecherin der Grünen
Alma Zadić, stv. Bundessprecherin der Grünen
Stefan Kaineder, stv. Bundessprecher und Landessprecher der Grünen OÖ
Wann: Freitag, 20. März 2026, 11:30 Uhr
Wo: Parlamentsklub der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
0664 819 42 96
[email protected]
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