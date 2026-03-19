  • 19.03.2026, 10:15:32
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AVISO: Morgen, FR, 20.03., 11:30 Uhr – PK „40 Jahre Die Grünen“ mit Gewessler, Zadić und Kaineder

Wien (OTS) - 

Morgen, Freitag, 20. März 2026, laden die Grünen zur Pressekonferenz anlässlich „40 Jahre Die Grünen im Parlament“. Vor vier Jahrzehnten ist aus Protest und dem Wunsch nach Veränderung eine Bewegung entstanden, die Österreich seither prägt. Bei der Pressekonferenz ziehen die Grünen Bilanz, richten den Blick auf die kommenden Jahrzehnte und darauf, welche Rolle sie für dieses Land spielen werden.

Teilnehmer:innen:
Leonore Gewessler, Bundessprecherin der Grünen
Alma Zadić, stv. Bundessprecherin der Grünen
Stefan Kaineder, stv. Bundessprecher und Landessprecher der Grünen OÖ

Wann: Freitag, 20. März 2026, 11:30 Uhr

Wo: Parlamentsklub der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Die Grünen
0664 819 42 96
[email protected]

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