Der „Ö1 Kulturtalk“ am 26.3. im ORF RadioCafe: „Gezeichnet fürs Leben: Sachcomics“

Wien (OTS) -

Der „Ö1 Kulturtalk“ findet einmal monatlich live vor Publikum im ORF RadioKulturhaus statt. Am Donnerstag, den 26. März sprechen Magdalena Miedl und Wolfgang Popp ab 19.00 Uhr im RadioCafe mit Karin Krichmayr (Wissenschaftsjournalistin und Comic-Expertin „Der Standard“), Bettina Egger (Comic-Historikerin und -Zeichnerin) und Lenz Mosbacher (Comic-Zeichner und Kurator) über die weite Welt der Sachcomics. In Ö1 ist die Aufzeichnung am Sonntag, den 29. März ab 18.15 Uhr zu hören.

Sachcomics erobern den Buchmarkt und das Feuilleton – und das nicht ohne Grund, sind sie doch meist gut recherchiert, aufwendig gestaltet und innovativ erzählt. Die Wiener Wahlberlinerin Ulli Lust gewann im vergangenen Jahr mit ihrem gezeichneten Ausflug in die Altsteinzeit „Die Frau als Mensch“ sogar erstmals in der Geschichte mit einem Sachcomic den Deutschen Sachbuchpreis. Historische Themen sind generell beliebt bei den Comic-Autorinnen und -Autoren – zahlreich sind etwa die Beiträge, die sich der Aufarbeitung der Nazi-Diktatur und dem Holocaust widmen. Auch gezeichnete Biografien sind derzeit häufig zu finden – über „Star Trek“-Regisseur George Lucas etwa oder über den deutschen Künstler Joseph Beuys. Daneben wird mit Fineliner und Skizzenblock journalistisch gearbeitet: Comic-Reportagen widmen sich den Krisenregionen und Konflikten der Welt oder berichten über abgelegene Orte.

Vertiefend und kommentierend widmet sich der „Ö1 Kulturtalk“ (18.15 Uhr) jeden letzten Sonntag im Monat dem aktuellen Geschehen in der österreichischen Kulturlandschaft. Führende Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten beschäftigen sich mit ausgewählten Bühnenproduktionen und Ausstellungen, mit literarischen Neuerscheinungen, musikalischen Highlights und Filmpremieren. In Form von Nachbesprechungen und Vorschauen wird das aktuelle Kunst- und Kulturgeschehen eingeordnet, beurteilt und der journalistischen Kritik der Gäste unterzogen. Darüber hinaus werden die Rahmenbedingungen für das Schaffen von Kunst in Österreich und die aktuellen Entwicklungen in der heimischen Kulturpolitik diskutiert. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at.

Der „Ö1 Kulturtalk“ „Gezeichnet fürs Leben: Sachcomics“ am 26. März im RadioCafe des ORF RadioKulturhauses beginnt um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage https://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).