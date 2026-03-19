Lotto: Jackpot mit 1,6 Millionen Euro geht nach Niederösterreich

Wien (OTS) -

Am Mittwochabend konnte sich ein bzw. eine Spielteilnehmer:in aus Niederösterreich wohl besonders über die gezogenen Lotto Zahlen freuen. Auf dem ersten von drei abgegebenen Quicktipps waren genau die Zahlen 16, 24, 29, 30, 39 und 43 zu finden, die dieses Mal die “sechs Richtigen” ergaben. Dafür wartet nun ein Gewinn von mehr als 1,6 Millionen Euro. Bei der nächsten Lotto Bonus-Ziehung am Freitag geht es damit wieder um den Starttopf von 1,2 Millionen Euro. Zudem wird unter allen mitspielenden Lotto Tipps ein Bonus in der Höhe von 30.000 Euro ausgespielt.

Es gab auch zwei Gewinner:innen beim Fünfer mit Zusatzzahl. Auch diese beiden Gewinne wurden mittels Quicktipp erzielt. Ein Gewinn geht nach Tirol und einer in die Steiermark. Beide Fünfer mit Zusatzzahl erhalten jeweils 49.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser. Davon profitierten hier aber die LottoPlus Fünfer. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser Rang auf sie aufgeteilt. Jeder der 51 LottoPlus Fünfer erhält etwas mehr als 5.100 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Freitag geht es um 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker geht es am Freitag um einen Jackpot mit 350.000 Euro. Es gab zwar einen abgegebenen Lottoschein mit der richtigen Joker-Kombination, allerdings war darauf das “Ja” zum Joker nicht angekreuzt.

Die Bonus-Ziehung findet am Freitag wieder unter notarieller Aufsicht in der Zentrale der Österreichischen Lotterien in Wien statt.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 18. März 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen