Grüne Wien/Malle, Stadler zu Kürzungen bei Summer City Camps: „Stadt Wien lässt Familien im Stich“

Wien (OTS) -

Die angekündigte Reduktion der Plätze in den Summer City Camps sorgt für scharfe Kritik bei den Grünen Wien. Angesichts steigender Nachfrage nach leistbarer Ferienbetreuung fordern die Bildungssprecher:innen Julia Malle und Felix Stadler die sofortige Rücknahme der Kürzungen sowie einen gezielten Ausbau des Angebots. „Gerade berufstätige Eltern und Alleinerziehende sind auf verlässliche und leistbare Ferienbetreuung angewiesen. Wenn trotz steigender Nachfrage und gleichbleibenden Kosten für die Familien nun weniger Plätze zur Verfügung stehen, verschärft das die Situation massiv“, betont Malle.

Aktuell stehen rund 1.500 Betreuungsplätze weniger zur Verfügung – ein Rückgang von über vier Prozent. Bereits in den vergangenen Jahren haben viele Familien keinen Platz erhalten oder mussten bis kurz vor Ferienbeginn auf Wartelisten hoffen. Die Kürzungen treffen insbesondere jene, die sich private Angebote nicht leisten können

„Wer keinen Platz bekommt, steht oft vor einem echten Problem. Private Ferienbetreuung kostet mehrere hundert Euro pro Woche – das können sich viele Familien schlicht nicht leisten. Leidtragende sind Kinder aus einkommensschwächeren Haushalten, die dann von wichtigen Bildungs- und Freizeitangeboten ausgeschlossen werden“, so Stadler.

Neben der Reduktion der Plätze kritisieren die Grünen auch die ungleiche Verteilung der Standorte. In einigen Bezirken, z. B. in ganz Meidling, fehlen wohnortnahe Angebote völlig. „Ferienbetreuung darf keine Frage des Wohnorts sein. Wir brauchen ausreichend Plätze und Angebote in jedem Bezirk, damit jedes Kind Zugang zu einem gut erreichbaren Angebot hat“, so Malle.

Die Bildungssprecher:innen fordern die Rot-Pinke Stadtregierung auf, die Kürzungen umgehend zurückzunehmen und das Angebot künftig am tatsächlichen Bedarf auszurichten. Ebenso soll auf eine gerechte Verteilung der Standorte geachtet werden, um die Erreichbarkeit zu erleichtern. „Kürzungen bei der Ferienbetreuung von Kindern sind der völlig falsche Weg. Was es jetzt braucht, ist ein Ausbau der Summer City Camps – für mehr Chancengerechtigkeit und echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, so Malle und Stadler abschließend.