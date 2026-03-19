Frühlingsauftakt auf den Fairways

Millstätter See, Bad Kleinkirchheim, Nockberge (OTS) -

Noch zieht sich die Langlaufloipe über Teile des Golfplatzes in Bad Kleinkirchheim. Doch das Bild verändert sich bereits: Das Gras sprießt, zartes Grün wird sichtbar, der Platz erwacht aus dem Winter - und mit ihr startet auch die neue Golfsaison. Zum Auftakt setzt Bad Kleinkirchheim auf ein neues Angebotsmodell, das den Golfurlaub für Gäste einfacher organisiert und zugleich die Zusammenarbeit zwischen Beherbergung und Golfplatz neu bündelt.

Neues Modell: Golfurlaub mit inkludierter Greenfee

Im Zentrum steht das neue Hotel Partner Programm (HPP), das Golfurlaub in Bad Kleinkirchheim neu organisiert: Unter dem Motto „Stay here – free golf!“ erhalten Gäste in aktuell 20 Partnerbetrieben die Greenfee inkludiert; Startzeiten werden direkt über die Hotelrezeption gebucht.

Getragen wird das Modell vom Golfclub, den Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen, der Gemeinde und dem Tourismusverband. „ Das Programm schafft einen klaren Mehrwert für Gäste und stärkt zugleich die Zusammenarbeit in der Region “, sagt Jakob Forsting, Vorsitzender des Tourismusverbandes Bad Kleinkirchheim.

Das Angebot gilt während der gesamten Spielsaison und macht Golfurlaub in Bad Kleinkirchheim einfacher planbar. Für die Beherbergungsbetriebe entsteht ein klar kommunizierbarer Zusatznutzen, für Gäste ein spürbarer Servicegewinn. Gespielt wird auf Österreichs zweithöchstgelegenem 18-Loch-Platz Golfplatz. Infos finden sich auf www.golfurlaub-bkk.at

Golf mit Geschichte und Sommerhöhepunkten

Gleichzeitig steht der Golfplatz Bad Kleinkirchheim vor einem besonderen Jahr: Im Juni 2026 feiert die Anlage ihr 40-jähriges Bestehen.

Die Wurzeln des Golfplatzes reichen eng in die touristische Entwicklung des Ortes hinein: Die Golfgesellschaft wurde 1982 auf Initiative der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen gegründet, der Platz 1986 eröffnet.

Damit setzte Bad Kleinkirchheim als einer der ersten Orte in Kärnten auf das Thema Golf. „ Golf ergänzt auch heute noch sinnvoll das Sommerangebot in Bad Kleinkirchheim. Neben den starken Themen Wandern und Bike, die den Großteil der Sommergäste ansprechen, bietet der Golfplatz ein zusätzliches Angebot für eine kleinere, jedoch zahlungskräftige Zielgruppe. Gerade diese Angebots-Vielfalt trägt dazu bei, den Standort über die gesamte Saison attraktiv zu halten “, erklärt Vorstand Hansjörg Pflauder.

Rund um das Jubiläum sind heuer mehr als ein Dutzend Hotel-Turniere angesetzt, darunter die Franz Klammer Golf Trophy (04. Juli). „ Unsere hochalpine Lage ist gerade in den warmen Monaten ein großer Vorteil. Während es anderswo heiß wird, spielen Gäste bei uns in angenehm frischem Klima “, sagt Arthur Rodriguez Reyes, Clubmanager der Golfarena Bad Kleinkirchheim.

Hier geht’s zum Turnierkalender .

Zwei Plätze, unterschiedliche Charaktere

Über den Standort Bad Kleinkirchheim hinaus profitiert auch die gesamte Region von einem klaren Golfprofil. Mit dem Golfclub Bad Kleinkirchheim und der Golfanlage Millstätter See stehen in kurzer Distanz zwei 18-Loch-Plätze mit unterschiedlichem Charakter zur Verfügung. Während Bad Kleinkirchheim für alpines Golf auf 1.000 Metern, breite Fairways und unkomplizierte Urlaubspakete steht, ergänzt die Golfanlage Millstätter See das Angebot um einen sportlich anspruchsvollen Platz in aussichtsreicher Lage oberhalb des Sees. Die Anlage in Millstatt bereitet laut offizieller Website den Saisonstart wetterabhängig für den 20. März vor und wird von Mag. Gernot Kiefer als Geschäftsführer und Manager geführt.

Aktuelle Infos: golf-millstatt.at

„ Mit zwei 18-Loch-Plätzen und unterschiedlichen Spielcharakteren bietet die Region starke Voraussetzungen für mehrtägige Golfaufenthalte. Genau diese Kombination aus alpiner Lage, Seepanorama und landschaftlicher Vielfalt macht das Golfangebot zwischen Bad Kleinkirchheim und dem Millstätter See besonders interessant “, sagt Christian Stattmann, Geschäftsführer der Tourismusregion Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge.

Neue Impulse am Standort

Auch infrastrukturell ist die Entwicklung nicht abgeschlossen. In Bad Kleinkirchheim sind weitere Investitionen geplant, darunter eine neue Schlägerwerkstatt. Der Saisonstart Anfang Mai markiert damit nicht nur den Beginn des Spielbetriebs, sondern auch den nächsten Schritt in der touristischen Profilierung des Golfthemas in der Region.