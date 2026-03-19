- 19.03.2026, 08:30:39
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Lehre bei Magenta: Der Job, der sich nach Zukunft anfühlt
- Ausbildung im modernsten Telekommunikationsumfeld Österreichs
- Digital Natives werden professionell gefördert: aus Talent wird Expertise
- Offene Du-Kultur, faire Bezahlung und ein Umfeld, das junge Menschen stärkt
Österreichs digitale Zukunft braucht junge Menschen, die neugierig bleiben und Lust haben, etwas zu bewegen. Genau hier setzt Magenta mit der neuen Lehrlingskampagne an, die typische Klischees der Lehre aufgreift – von „den ganzen Tag kopieren“ bis „nicht ernstgenommen werden“. Die Botschaft: „Lehre, wie ich sie mag“. Modern und auf Augenhöhe. Magenta zählt derzeit rund 95 Lehrlinge und bietet heuer 39 Lehrstellen an.
Dein Einstieg, der sich nach „Morgen“ anfühlt
Bei Magenta erhalten die Lehrlinge eine Ausbildung im Bereich Einzelhandel mit Schwerpunkt Telekommunikation zum Future Customer Expert – digital, praxisnah und so vielfältig wie der Alltag der Gen Z und der Gen Alpha. Die ersten Wochen starten mit einem Onboarding voller digitaler Lernmodule und Training on the Job im Magenta Shop. „Wir holen unsere Lehrlinge dort ab, wo ihre Stärken liegen - im digitalen Denken und ihrer Neugier für Technik“, sagt Christian Hauer, CHRO von Magenta Telekom.
Magenta bietet dabei das, was am Arbeitsmarkt besonders zählt: einen sicheren Ausbildungsplatz, faire Bezahlung inklusive Prämien und ein familiäres Umfeld. Ein Buddy-System, enges Onboarding und regelmäßige Feedbackgespräche unterstützen zusätzlich.
Digital Native? Dann bist du hier schon einen Schritt voraus
Viele Jugendliche sind privat längst diejenigen, die zuhause die Geräte einrichten und im Freundeskreis umfassende Technikkenntnisse bei Fragen vorweisen können. Bei Magenta wird dieses Talent zum Vorteil: Lehrlinge erfahren, wie Beratung, Produkte und Netztechnologien funktionieren. Zusätzliche Knowhow-Vermittlung passiert in Form von Trainings rund um die Themen Digitalisierung, Kommunikation und Künstliche Intelligenz.
Eine Lehre, die Türen öffnet
Seit inzwischen 20 Jahren bildet Magenta junge Talente mit klarer Haltung aus: Diversität wird nicht nur betont, sondern gelebt. Ob technikaffine junge Frauen, Jugendliche mit Fluchthintergrund oder Menschen verschiedener Herkunft: alle finden denselben Platz, dieselbe Unterstützung und die Möglichkeit, „so zu sein, wie man ist“.
„Gerade in einer Zeit, in der Digitalisierung und Künstliche Intelligenz Berufsbilder verändern, müssen Ausbildungsbetriebe am Puls der Zeit bleiben“, betont Christian Hauer. Der Erfolg spricht für sich: Über 70 % schließen ihre Lehre bei Magenta mit gutem oder ausgezeichnetem Erfolg ab. Viele starten danach Karrieren in den Shops oder im Headquarter.
Nicht zuletzt spiegelt sich diese Kultur auch in der Anerkennung von außen wider: Magenta zählt laut kununu seit Jahren zu den Top-Arbeitgebern im DACH-Raum und wurde mehrfach für sein Lehrlingsausbildung und seine Unternehmenskultur ausgezeichnet.
Bereit für einen Job, der sich nach Zukunft anfühlt?
Alle Infos zu offenen Lehrstellen gibt’s unter: www.magenta.at/lehre.
Bildmaterial: Flickr
Rückfragen & Kontakt
Magenta Telekom
Dr. Alma Mautner
Telefon: +43 676 8200 8600
E-Mail: [email protected]
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