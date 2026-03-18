- 18.03.2026, 17:07:32
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Poljak zu Wendstattgasse (SPÖ): Rasches Handeln von Bezirksvorsteher Marcus Franz bringt spürbare Verbesserung für Kinder und Schulen
SPÖ-Gemeinderat Nikola Poljak begrüßt das schnelle & engagierte Vorgehen des Favoritner Bezirksvorstehers zur Verbesserung der Nachmittagsbetreuung am Schulstandort Wendstattgasse.
SPÖ-Gemeinderat aus Favoriten und Jugendsprecher Nikola Poljak begrüßt das schnelle und engagierte Handeln von Bezirksvorsteher Marcus Franz zur Verbesserung der Situation am Schulstandort Wendstattgasse. „Marcus Franz hat hier rasch gehandelt und mit großem persönlichem Einsatz dafür gesorgt, dass die Adaptierung des Speisesaals schnell auf den Weg gebracht werden konnte. Das ist ein wichtiger Schritt für bessere Bedingungen in der Nachmittagsbetreuung und für einen funktionierenden Schulalltag“, so Poljak.
Das Geschäftsstück sei bereits behandelt und in der Bezirksvertretung einstimmig genehmigt worden. Auch die erste Bau-Koordinierungsbesprechung unter Beteiligung des Bezirks und aller relevanten Akteur*innen habe bereits stattgefunden.
„Gerade an einem stark wachsenden Schulstandort wie der Wendstattgasse braucht es gute und kindgerechte Rahmenbedingungen. Dass hier jetzt konkret gehandelt wurde, ist ein starkes Signal für die Kinder, die Eltern und das Personal vor Ort“, betont Poljak.
„Wir in Wien investieren in gute Bildung für alle, professionelle Betreuung und eine hohe Lebensqualität. Genau das macht unsere Stadt so lebenswert“, so Poljak abschließend. (Schluss) sh
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