  • 18.03.2026, 16:38:02
  • /
  • OTS0148

Freiheit der Kunst oder „Wohlverhalten“?

Zwischen Grundrecht und politischem Einfluss

Wien (OTS) - 

Der Begriff „Wohlverhalten“, der in der Debatte um Markus Hinterhäuser bei den Salzburger Festspielen auftaucht, stammt aus dem k. u. k. Beamtenrecht. Er bezeichnete nicht nur das Dienstverhältnis zum Staat, sondern auch ein persönliches Treueverhältnis zum Monarchen.

Demgegenüber garantiert Artikel 17a des Staatsgrundgesetzes: „Das künstlerische Schaffen, die Vermittlung von Kunst sowie deren Lehre sind frei.“ Auch die EU-Charta der Grundrechte bekräftigt: „Kunst und Forschung sind frei. Die akademische Freiheit wird geachtet.“ Kunstvermittlung ist entweder frei – oder sie wird am Maßstab eines „Wohlverhaltens“ gemessen. Wird letzteres zur Kategorie, entsteht ein Instrument politischer Einflussnahme. Grundrechte sichern die Freiheit der Kunst. Behördliches Handeln kann Grundrechte verletzen. Dann ist das ein Fall für den Verfassungsgerichtshof.

Die art_curia / Kurie Kunst tritt dafür ein, dass Kunst frei bleibt – jenseits politischer Bindungen und persönlicher Loyalitäten.

VALIE EXPORT, Martha Jungwirth, Franz Koglmann, Peter Noever (Vorsitzender der Kurie), Wolf dPrix, Carl Pruscha, Gerhard Rühm, Eva Schlegel, Franz Schuh, Kurt Schwertsik, Elfie Semotan, Marlene Streeruwitz

Rückfragen & Kontakt

Office Kurie Kunst
Charlotte Sucher
Telefon: 0664 3081900
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

art_curia / Kurie Kunst

Rückfragen & Kontakt

Office Kurie Kunst
Charlotte Sucher
Telefon: 0664 3081900
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright