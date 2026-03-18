Estnischer Innenminister Igor Taro zu Arbeitsgesprächen in Wien

Wien (OTS) -

Der Innenminister der Republik Estland, Igor Taro, wurde am 18. März 2026 von Innenminister Gerhard Karner in Wien zu einem Arbeitsgespräch empfangen. Im Fokus standen der Kampf gegen Desinformationskampagnen und staatliche Einflussnahmen auf Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Auch die Möglichkeiten zur Stärkung der EU-Außengrenzen wurden thematisiert.

„Österreich und Estland sind starke Partner im entschlossenen Vorgehen gegen illegale Migration und die Schleppermafia. Im Fokus des heutigen Arbeitsgesprächs stand vor allem auch die Zusammenarbeit für einen robusten Schutz der EU-Außengrenzen“, betonte Innenminister Gerhard Karner nach dem Arbeitsgespräch.

In Zeiten zunehmender geopolitischer Spannungen und vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nutzen russische Nachrichtendienste vielfältige Methoden, um Russlands Interessen durchzusetzen und ihren Einfluss auszuweiten. Aus diesem Grund wird eine engere Zusammenarbeit zwischen Österreich und Estland im Kampf gegen Cyber-Angriffe und staatlich gesteuerte Desinformationskampagnen forciert.

Russische Agitationen für Estland deutlich spürbar

Estland sieht sich zunehmend gezielten russischen Desinformationskampagnen ausgesetzt. Im Fokus steht vor allem die Stadt Narva mit ca. 50.000 Einwohnern, von denen etwa 90 Prozent Russisch sprechen. Speziell auf Online-Plattformen wird die Gründung einer sogenannten „Volksrepublik Narva“ propagiert.

In der Vergangenheit wurden vermehrt Migrationsströme als politisches Druckmittel missbraucht. Österreich und Estland treten in diesem Fall für robuste Regeln gegen die Instrumentalisierung von Migration und für einen starken EU-Außengrenzschutz ein, den Österreich seit Längerem durch bilaterale Polizeieinsätze sowie Frontex-Missionen unterstützt.