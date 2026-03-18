Schilling zu Stocker-Vorstoß: „Österreich reißt mit Vollgas den europäischen Klimaschutz ein“

Brüssel (OTS) -

Bundeskanzler Christian Stocker fordert vor dem morgigen EU-Gipfel eine Abschwächung des EU-Emissionshandelssystems, die unter anderem eine Verlängerung von gratis Verschmutzungszertifikaten für die Industrie beinhalten könnte. Kritik kommt von der grünen EU-Abgeordneten Lena Schilling:

„Die österreichische Bundesregierung setzt den Abrissbagger beim Klimaschutz auf EU-Ebene fort und reißt mit Vollgas den europäischen Klimaschutz ein. Wenn wir funktionierende Instrumente wie den Emissionshandel verwässern, verspielen wir unsere Zukunft – wirtschaftlich wie klimapolitisch.

Gratis Verschmutzungszertifikate sind nichts anderes als Subventionen für die fossile Industrie. Wer sie verlängert, bremst den Umstieg und zementiert unsere Abhängigkeit von fossilen Energien, während das Geld bei Investitionen in saubere Technologien fehlt."

„Der Emissionshandel ist das Rückgrat jeder ernsthaften Klimapolitik. Wer ihn aufweicht, sorgt für falsche Preise, falsche Entscheidungen und falsche Investitionen. Damit zerstört man Planungssicherheit und bremst genau jene Investitionen, die wir jetzt dringend brauchen“, kritisiert Schilling abschließend.