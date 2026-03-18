ORF-Stiftungsratsvorsitzender Lederer weist Behauptungen von FPÖ/Hafenecker schärfstens zurück

Wien (OTS) -

Heinz Lederer, der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrats, weist die heute in einer OTS-Aussendung von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker geäußerten Behauptungen, seine „Tätigkeit im Kontrollgremium für Geschäftemacherei gegen die Interessen des ORF benutzt zu haben“ auf das Schärfste zurück und fordert rasche Aufklärung in der Belästigungs-Causa.

„Alle Beratungsleistungen im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit als Unternehmer und nicht als Aufsichtsrat sind hinsichtlich der Vereinbarkeit mit meiner Funktion im ORF-Stiftungsrat geprüft und stehen in keinem Zusammenhang und schon gar nicht im Widerspruch zu den Interessen des ORF“, betont Lederer. Alle Vorgaben der Compliance sowie der Corporate Governance wurden vollumfänglich erfüllt und eingehalten.

Lederer zeigt sich enttäuscht, dass in der wichtigsten Angelegenheit, der möglichen sexuellen Übergriffe auf eine Mitarbeiterin des ORF, kaum mehr jemand öffentlich reagiert. Umso mehr fordert er die ORF-Verantwortlichen auf, rasch geeignete Schritte zum Opferschutz und zur Aufklärung zu setzen: „Jetzt geht es darum – auch im Interesse des Generaldirektors aD –, dass die Causa prima und wichtigste Frage für den ORF, nämlich die Klärung möglicher sexueller Übergriffe im Interesse aller Betroffenen, rasch und umfänglich aufgearbeitet wird“, so Lederer. Auch vor dem Hintergrund eines möglichen Verfalls von arbeitsrechtlichen Fristen will der Stiftungsratsvorsitzende die Causa rasch geklärt wissen.