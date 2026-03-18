  • 18.03.2026, 16:10:33
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  • OTS0143

Kathrin Gaál ist neues Mitglied des SOZIALBAU-Vorstandes

Wien (OTS) - 

Der Aufsichtsrat der SOZIALBAU AG hat in seiner heutigen Sitzung Kathrin Gaál mit Wirkung 1. April 2026 zum neuen Mitglied des Vorstandes bestellt.

Aufsichtsratsvorsitzender Hermann Gugler: „Wir sind sehr glücklich, mit Kathrin Gaál eine vielgeschätzte und erfahrene Expertin der Wohnungswirtschaft in unseren Reihen willkommen zu heißen. Wir sind uns sicher, dass sie dazu beiträgt, den Erfolgsweg der SOZIALBAU AG fortzusetzen und nachhaltig zu stärken.“

Ab 1. April 2026 setzt sich der Vorstand der SOZIALBAU AG wie folgt zusammen:

  • Dir. Ernst Bach, Vorstandsvorsitzender
  • Dir. Bmst. Ing. Hannes Stangl, Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter
  • Dir.in Mag.a Andrea Washietl
  • Dir.in Kathrin Gaál

Die SOZIALBAU AG betreut vier gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften und zwei Wohnbaugesellschaften sowie sechs gewerbliche Tochtergesellschaften. Mit über 54.937 verwalteten Miet- und Genossenschafts- sowie Eigentumswohnungen ist der gemeinnützige Wohnbau-Verbund der größte in Österreich.

Rückfragen & Kontakt

Mag. Artur Streimelweger

SOZIALBAU AG

Tel: (01) 52195 308

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