- 18.03.2026, 15:16:32
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AVISO: Pressegespräch – Wenn Medikamente plötzlich nicht mehr wirken: Wie Parkinson-Patient:innen mit unvorhersehbaren „OFF-Phasen“ leben
Vorfeld des Welt-Parkinson-Tag: Neue Therapieoptionen können helfen, den Alltag von Menschen mit Parkinson wieder planbarer zu machen
Rund 25.000 Menschen leben in Österreich mit Parkinson, jährlich kommen etwa 2.000 bis 3.000 Neuerkrankungen hinzu. Viele Betroffene erleben Krankheitsverlauf Einschränkungen und leiden ganz besonders unter den unvorhergesehenen Situationen – trotz idealer Basistherapie. Sogenannte OFF-Phasen – Momente, in denen die Wirkung der Medikamente plötzlich nachlässt und Symptome unerwartet zurückkehren.
Für Patient:innen kann das bedeuten, dass alltägliche Aktivitäten abrupt unterbrochen werden müssen – beim Arbeiten, im Straßenverkehr oder auch im Sport.
Anlässlich des Welt-Parkinson-Tages zeigen die renommierten Expert:innen im Rahmen eines Pressegesprächs über die Lebensrealität von Betroffenen, aktuelle Entwicklungen in der Behandlung und bestehende Herausforderungen in der Versorgung auf.
Sie erfahren unter anderem:
- wie häufig OFF-Phasen auftreten und welche Auswirkungen sie auf den Alltag von Patient:innen haben
- warum Betroffene oft rasch verfügbare Hilfe bei plötzlich auftretenden Symptomen benötigen
- welche neuen Therapieansätze helfen können, OFF-Phasen schneller zu überbrücken
- wo es derzeit Versorgungslücken in Österreich gibt
- warum Expert:innen einen verbesserten Zugang zu modernen Bedarfstherapien fordern
Es informieren Sie:
(in alphabetischer Reihenfolge)
- Univ.-Prof. Dr. Werner POEWE
Emeritierter Leiter der neurologischen Abteilung der MedUni Innsbruck, Moderation
- Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Petra SCHWINGENSCHUH, PhD
Vizepräsidentin der Österreichischen Parkinson Gesellschaft und Leiterin der Ambulanz für Bewegungsstörungen an der Medizinischen Universität Graz
- DGKP Sigrid ZIMMERMANN
Parkinson Nurse an der Universitätsklinik für Neurologie Innsbruck
HYBRIDE PRESSEKONFERENZ
Datum: Mittwoch, 25.03.2026
Uhrzeit: 09:30 Uhr
Ort: 7VORNE, Breite Gasse 11, 1070 Wien
Veranstalter: Merz Pharma Austria GmbH, in Kooperation mit der Österreichische Parkinson Gesellschaft und Studienzentrum für Bewegungsstörungen und Parkinson-Forschung der Universitätsklinik für Neurologie Innsbruck
Streaming Link: https://register.gotowebinar.com/register/4272472841706514268
Anmeldung live und online-Teilnahme unter: [email protected]
AVISO: Hybrides Pressegespräch - Wenn Medikamente plötzlich nicht mehr wirken: Wie Parkinson-Patient:innen mit unvorhersehbaren „OFF-Phasen“ leben
Datum: 25.03.2026, 09:30 Uhr - 25.03.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: 7VORNE
Breite Gasse 11
1070 Wien
Österreich
URL: https://register.gotowebinar.com/register/4272472841706514268
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