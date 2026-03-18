  • 18.03.2026, 15:16:32
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AVISO: Pressegespräch – Wenn Medikamente plötzlich nicht mehr wirken: Wie Parkinson-Patient:innen mit unvorhersehbaren „OFF-Phasen“ leben

Vorfeld des Welt-Parkinson-Tag: Neue Therapieoptionen können helfen, den Alltag von Menschen mit Parkinson wieder planbarer zu machen

Wien (OTS) - 

Rund 25.000 Menschen leben in Österreich mit Parkinson, jährlich kommen etwa 2.000 bis 3.000 Neuerkrankungen hinzu. Viele Betroffene erleben Krankheitsverlauf Einschränkungen und leiden ganz besonders unter den unvorhergesehenen Situationen – trotz idealer Basistherapie. Sogenannte OFF-Phasen – Momente, in denen die Wirkung der Medikamente plötzlich nachlässt und Symptome unerwartet zurückkehren.

Für Patient:innen kann das bedeuten, dass alltägliche Aktivitäten abrupt unterbrochen werden müssen – beim Arbeiten, im Straßenverkehr oder auch im Sport.

Anlässlich des Welt-Parkinson-Tages zeigen die renommierten Expert:innen im Rahmen eines Pressegesprächs über die Lebensrealität von Betroffenen, aktuelle Entwicklungen in der Behandlung und bestehende Herausforderungen in der Versorgung auf.

Sie erfahren unter anderem:

  • wie häufig OFF-Phasen auftreten und welche Auswirkungen sie auf den Alltag von Patient:innen haben
  • warum Betroffene oft rasch verfügbare Hilfe bei plötzlich auftretenden Symptomen benötigen
  • welche neuen Therapieansätze helfen können, OFF-Phasen schneller zu überbrücken
  • wo es derzeit Versorgungslücken in Österreich gibt
  • warum Expert:innen einen verbesserten Zugang zu modernen Bedarfstherapien fordern

Es informieren Sie:
(in alphabetischer Reihenfolge)

  • Univ.-Prof. Dr. Werner POEWE
    Emeritierter Leiter der neurologischen Abteilung der MedUni Innsbruck, Moderation
  • Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Petra SCHWINGENSCHUH, PhD
    Vizepräsidentin der Österreichischen Parkinson Gesellschaft und Leiterin der Ambulanz für Bewegungsstörungen an der Medizinischen Universität Graz
  • DGKP Sigrid ZIMMERMANN
    Parkinson Nurse an der Universitätsklinik für Neurologie Innsbruck

HYBRIDE PRESSEKONFERENZ
Datum: Mittwoch, 25.03.2026
Uhrzeit: 09:30 Uhr
Ort: 7VORNE, Breite Gasse 11, 1070 Wien
Veranstalter: Merz Pharma Austria GmbH, in Kooperation mit der Österreichische Parkinson Gesellschaft und Studienzentrum für Bewegungsstörungen und Parkinson-Forschung der Universitätsklinik für Neurologie Innsbruck

Streaming Link: https://register.gotowebinar.com/register/4272472841706514268

Anmeldung live und online-Teilnahme unter: [email protected]

AVISO: Hybrides Pressegespräch - Wenn Medikamente plötzlich nicht mehr wirken: Wie Parkinson-Patient:innen mit unvorhersehbaren „OFF-Phasen“ leben

Datum: 25.03.2026, 09:30 Uhr - 25.03.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: 7VORNE
Breite Gasse 11
1070 Wien
Österreich

URL: https://register.gotowebinar.com/register/4272472841706514268

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Isabella Huber
PR & Projektmanagement
M: +43 660 254 00 80
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