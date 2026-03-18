AVISO: Pressegespräch – Wenn Medikamente plötzlich nicht mehr wirken: Wie Parkinson-Patient:innen mit unvorhersehbaren „OFF-Phasen“ leben

Wien (OTS) -

Rund 25.000 Menschen leben in Österreich mit Parkinson, jährlich kommen etwa 2.000 bis 3.000 Neuerkrankungen hinzu. Viele Betroffene erleben Krankheitsverlauf Einschränkungen und leiden ganz besonders unter den unvorhergesehenen Situationen – trotz idealer Basistherapie. Sogenannte OFF-Phasen – Momente, in denen die Wirkung der Medikamente plötzlich nachlässt und Symptome unerwartet zurückkehren.

Für Patient:innen kann das bedeuten, dass alltägliche Aktivitäten abrupt unterbrochen werden müssen – beim Arbeiten, im Straßenverkehr oder auch im Sport.

Anlässlich des Welt-Parkinson-Tages zeigen die renommierten Expert:innen im Rahmen eines Pressegesprächs über die Lebensrealität von Betroffenen, aktuelle Entwicklungen in der Behandlung und bestehende Herausforderungen in der Versorgung auf.

Sie erfahren unter anderem:

wie häufig OFF-Phasen auftreten und welche Auswirkungen sie auf den Alltag von Patient:innen haben

auftreten und welche Auswirkungen sie auf den Alltag von Patient:innen haben warum Betroffene oft rasch verfügbare Hilfe bei plötzlich auftretenden Symptomen benötigen

benötigen welche neuen Therapieansätze helfen können, OFF-Phasen schneller zu überbrücken

helfen können, OFF-Phasen schneller zu überbrücken wo es derzeit Versorgungslücken in Österreich gibt

gibt warum Expert:innen einen verbesserten Zugang zu modernen Bedarfstherapien fordern

Es informieren Sie:

(in alphabetischer Reihenfolge)

Univ.-Prof. Dr. Werner POEWE

Emeritierter Leiter der neurologischen Abteilung der MedUni Innsbruck, Moderation

Emeritierter Leiter der neurologischen Abteilung der MedUni Innsbruck, Moderation Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Petra SCHWINGENSCHUH, PhD

Vizepräsidentin der Österreichischen Parkinson Gesellschaft und Leiterin der Ambulanz für Bewegungsstörungen an der Medizinischen Universität Graz

Vizepräsidentin der Österreichischen Parkinson Gesellschaft und Leiterin der Ambulanz für Bewegungsstörungen an der Medizinischen Universität Graz DGKP Sigrid ZIMMERMANN

Parkinson Nurse an der Universitätsklinik für Neurologie Innsbruck

HYBRIDE PRESSEKONFERENZ

Datum: Mittwoch, 25.03.2026

Uhrzeit: 09:30 Uhr

Ort: 7VORNE, Breite Gasse 11, 1070 Wien

Veranstalter: Merz Pharma Austria GmbH, in Kooperation mit der Österreichische Parkinson Gesellschaft und Studienzentrum für Bewegungsstörungen und Parkinson-Forschung der Universitätsklinik für Neurologie Innsbruck



Streaming Link: https://register.gotowebinar.com/register/4272472841706514268

Anmeldung live und online-Teilnahme unter: [email protected]

AVISO: Hybrides Pressegespräch - Wenn Medikamente plötzlich nicht mehr wirken: Wie Parkinson-Patient:innen mit unvorhersehbaren „OFF-Phasen“ leben

Datum: 25.03.2026, 09:30 Uhr - 25.03.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: 7VORNE

Breite Gasse 11

1070 Wien

Österreich

URL: https://register.gotowebinar.com/register/4272472841706514268