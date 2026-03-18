  • 18.03.2026, 15:13:32
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Änderungen beim Podium der heutigen KURIER LIVE-Veranstaltung „Ist der ORF noch zu retten?"

Wien (OTS) - 

Für die heutige KURIER LIVE-Veranstaltung „Ist der ORF noch zu retten?“ hat sich kurzfristig eine Änderung in der Besetzung des Podiums ergeben. Der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrates Heinz Lederer wird nicht teilnehmen, stattdessen konnte ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler als Diskussionsteilnehmer gewonnen werden. Auch Markus Breitenecker ist heute Abend verhindert; Teil der Expertenrunde ist nun auch Medienmanager Hans Mahr.

Das Podium:

  • Anna Thalhammer, profil Chefredakteurin

  • Peter Westenthaler, ORF Stiftungsrat

  • Hans Mahr, Medienmanager

  • Philipp König, Geschäftsführer kronehit

  • Henrike Brandstötter, NEOS-Sprecherin für Medien, Frauen und Gleichbehandlung

Moderation: Anna Wallner, Head of New Media bei „Die Presse“ und Martin Gebhart, Chefredakteur KURIER

Christina Traar, Chefredakteurin Wien der Kleinen Zeitung spricht einleitende Worte.

Wo: MQ Libelle im MuseumsQuartier Wien

Wann: Mittwoch, den 18. März 2026 um 18:30 Uhr

Die Veranstaltung ist ausgebucht. Es gibt einen Livestream unter https://youtube.com/live/-Om2V6j4Vig?feature=share

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