- 18.03.2026, 15:13:32
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Änderungen beim Podium der heutigen KURIER LIVE-Veranstaltung „Ist der ORF noch zu retten?"
Für die heutige KURIER LIVE-Veranstaltung „Ist der ORF noch zu retten?“ hat sich kurzfristig eine Änderung in der Besetzung des Podiums ergeben. Der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrates Heinz Lederer wird nicht teilnehmen, stattdessen konnte ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler als Diskussionsteilnehmer gewonnen werden. Auch Markus Breitenecker ist heute Abend verhindert; Teil der Expertenrunde ist nun auch Medienmanager Hans Mahr.
Das Podium:
Anna Thalhammer, profil Chefredakteurin
Peter Westenthaler, ORF Stiftungsrat
Hans Mahr, Medienmanager
Philipp König, Geschäftsführer kronehit
Henrike Brandstötter, NEOS-Sprecherin für Medien, Frauen und Gleichbehandlung
Moderation: Anna Wallner, Head of New Media bei „Die Presse“ und Martin Gebhart, Chefredakteur KURIER
Christina Traar, Chefredakteurin Wien der Kleinen Zeitung spricht einleitende Worte.
Wo: MQ Libelle im MuseumsQuartier Wien
Wann: Mittwoch, den 18. März 2026 um 18:30 Uhr
Die Veranstaltung ist ausgebucht. Es gibt einen Livestream unter https://youtube.com/live/-Om2V6j4Vig?feature=share
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