Änderungen beim Podium der heutigen KURIER LIVE-Veranstaltung „Ist der ORF noch zu retten?"

Wien (OTS) -

Für die heutige KURIER LIVE-Veranstaltung „Ist der ORF noch zu retten?“ hat sich kurzfristig eine Änderung in der Besetzung des Podiums ergeben. Der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrates Heinz Lederer wird nicht teilnehmen, stattdessen konnte ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler als Diskussionsteilnehmer gewonnen werden. Auch Markus Breitenecker ist heute Abend verhindert; Teil der Expertenrunde ist nun auch Medienmanager Hans Mahr.

Das Podium:

Anna Thalhammer, profil Chefredakteurin

Peter Westenthaler, ORF Stiftungsrat

Hans Mahr, Medienmanager

Philipp König, Geschäftsführer kronehit

Henrike Brandstötter, NEOS-Sprecherin für Medien, Frauen und Gleichbehandlung

Moderation: Anna Wallner, Head of New Media bei „Die Presse“ und Martin Gebhart, Chefredakteur KURIER

Christina Traar, Chefredakteurin Wien der Kleinen Zeitung spricht einleitende Worte.

Wo: MQ Libelle im MuseumsQuartier Wien

Wann: Mittwoch, den 18. März 2026 um 18:30 Uhr