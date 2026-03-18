Podiumsdiskussion im ORF Vorarlberg: „Damoklesschwert Übergewicht“

Wien (OTS) -

Perfekte Körper, makellose Haut, scheinbar mühelose Schönheit: Was täglich auf Social Media zu sehen ist, wirkt oft natürlich – und beeinflusst doch, wie wir uns selbst wahrnehmen. Algorithmen und KI gestalten diese Bilder mit, und damit auch die Vorstellungen davon, was „normal“ ist. Bei der Podiumsdiskussion des ORF Vorarlberg zum Thema „Damoklesschwert Übergewicht“ diskutieren Expertinnen über die psychosozialen Aspekte des Körperbilds, den Einfluss von sozialen Medien, Algorithmen und KI-generierten Schönheitsidealen. Es geht außerdem darum, wie sich gesellschaftlicher Druck auswirkt und welche Auswege es aus der negativen Körperbildspirale gibt.

Hochkarätige Expertinnen am Podium

Am Podium diskutieren Internistin Laura Gärtner (Landeskrankenhaus Feldkirch), Psychotherapeutin Suzan Toplak-Inan, Gender- und Körperbild-Expertin Rebecca Sonnweber, aks-Projektleiterin Lilith Knauf (Bereich Kinder und Jugendliche), Personal Trainerin Nina Keck sowie die Expertin für KI, Social Media & Algorithmen Margarita Köhl (Fachhochschule Vorarlberg). Ines Hergovits-Gasser vom ORF Vorarlberg moderiert die Diskussion.

Die Veranstaltung wird zwischen 20.00 und 21.00 Uhr live auf ORF Radio Vorarlberg übertragen. Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected] oder 05572/301. Der Eintritt ist frei.

ORF-weite Initiative „Bewusst gesund“

Die Podiumsdiskussion findet im Rahmen der ORF-„Bewusst gesund“-Initiative „Abnehmen – Schlank um jeden Preis?“ statt, die von 21. bis 28. März alle ORF-Medien umspannt. Im ORF Vorarlberg wird der Schwerpunkt multimedial in TV, Radio, online, auf Social Media und in den Podcast-Angeboten behandelt. Es geht um die Datenentwicklung zum Thema Übergewicht in Vorarlberg, den Wirtschaftsfaktor „Idealgewicht“ und das Geschäft mit Diäten und Trends, medizinische Aspekte und Behandlungsmöglichkeiten, wirksame Wege zum Abnehmen, unterschiedliche Ansätze von Fasten oder Diäten und um den Einfluss von Hormonen auf das Körpergewicht insbesondere in den Wechseljahren.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die ORF-Initiative ‚Bewusst gesund‘ rückt regelmäßig wichtige Gesundheitsthemen in den Fokus der Öffentlichkeit. Getreu unserem Anspruch, ein ,ORF Vorarlberg für alle‘ zu sein, möchten wir mit der Podiumsdiskussion im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg dem Thema Übergewicht eine Bühne geben und dabei namhafte Expertinnen mit unserem interessierten Publikum barrierefrei zusammenbringen.“

Ines Hergovits-Gasser, Koordinatorin Initiative „Bewusst gesund“ ORF Vorarlberg: „Das Thema Übergewicht betrifft mehr als die Hälfte der Bevölkerung, und trotzdem ist es ein Tabuthema. Übergewichtige Menschen zahlen auf verschiedenen Ebenen einen hohen Preis. Ich freue mich, dass hochrangige Expertinnen mit uns im ORF Vorarlberg darüber diskutieren, welchem Druck Übergewichtige ausgesetzt sind und wie dafür sensibilisiert werden kann.“