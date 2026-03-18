DSCHUNGEL WIEN bei den Mülheimer Theatertagen nominiert

Wien (OTS) -

Mit großer Freude geben wir bekannt, dass das Theaterstück WIMMELN von Leah Luna Winzely für den diesjährigen Mülheimer KinderStückePreis nominiert ist.

WIMMELN ist das Gewinnerstück der Nachwuchsförderung MAGMA, eine Kooperation zwischen DRAMA FORUM und DSCHUNGEL WIEN, und wurde zur Eröffnung der Spielzeit 2025/26 am 20. September im DSCHUNGEL WIEN uraufgeführt.

Bereits zum 51. Mal finden im Mai und Juni 2026 die Mülheimer Theatertage statt. Das renommierte Festival für deutschsprachige Gegenwartsdramatik legt den Fokus auf Autor*innen und Texte, die gesellschaftliche Veränderungen und neue Formen der Autorenschaft sichtbar machen. Die Stücke werden jährlich von einem unabhängigen Gremium ausgewählt, wobei nur Stücke lebender Autor*innen, die in der jeweiligen Spielzeit uraufgeführt wurden, zugelassen sind.

Seit 2007 gibt es die Kategorie „KinderStücke“ als eigenes Festivalsegment. Aus den fünf Stücken, die ein Auswahlgremium nominiert, entscheidet eine separate Jury über den Preis. Der Mülheimer KinderStückePreis für das beste neue Theaterstück für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren ist mit 15.000 Ꞓ dotiert.

Knapp 250 Uraufführungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden von den Auswahlgremien diskutiert, jetzt stehen die zwölf besten neuen deutschsprachigen Stücke fest: Sieben Autor*innen konkurrieren bei den 51. Mülheimer Theatertagen um den Mülheimer Dramatikpreis, fünf um den Mülheimer KinderStückePreis.

Leah Luna Winzely lässt die Kraft der Fantasie spielen, um sich mit Einsamkeitserfahrungen und der existenziellen Frage nach Zugehörigkeit auseinanderzusetzen. Der bunte Kosmos aus diversen Stimmen und Perspektiven erwächst aus ihrem spielerischen Umgang mit Textformen und Sprachstilen. Der Bogen spannt sich dabei vom knappen Telegrammstil bis hin zu humorvoller Lautmalerei und sinnlichen Sprachspielen. Dieses Wimmelbuch voller Poesie, rätselhafter Begegnungen und skurriler Komik lädt dazu ein, immer wieder neu entdeckt zu werden.

Dora Schneider, Auswahlgremium KinderStücke 2026

WIMMELN (für Kinder ab 8 Jahren) wird in der Saison 2026/27 wieder im DSCHUNGEL WIEN zu sehen sein.