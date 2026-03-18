Theater, Kabarett, Lesungen, Vorträge und mehr

St. Pölten (OTS) -

Am Dienstag, 24. März, findet ab 19.30 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk ein Vortrag von Christian Rabl zum Thema „Täter*innenschaft und Verantwortung im KZ-Außenlager Melk“ statt. Nähere Informationen unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.wachaukulturmelk.at.

Einen Vortrag gibt es auch am Mittwoch, 25. März, ab 19.30 Uhr im Fellnerhof der Volkshochschule Krems, wo Burkhard Bärner von der Universität Wien unter dem Titel „Kultur und Identität bei den Wikingern“ Einblicke in Gesellschaft, Rollenbilder und kulturelle Einflüsse im frühmittelalterlichen Skandinavien gibt. Nähere Informationen und Karten unter 02732/85798, e-mail [email protected] und www.vhs-krems.at.

Der „KiJuBuTAG für Schulen“ im Museum Niederösterreich in St. Pölten am Mittwoch, 25. März, bietet u. a. auch drei Lesungen: Ab 9 Uhr liest Verena Hochleitner für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren aus ihrem Buch „Die 3 Detektivinnen", ab 10 Uhr Katharina Fohringer-Hackl für Kinder mit sechs und sieben Jahren „Rosa Famosa" und ab 11 Uhr wieder Verena Hochleitner für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren aus ihrem Mutmachbuch „Was tun, wenn ... Kleine Hilfe bei großen Katastrophen". Der „KiJuBuTag für Familien“ wiederum bringt am Sonntag, 29. März, ab 14 Uhr „Kiyou‘s Abenteuer. Nach Regen kommt Sonnenschein“ der Gruppe Traumfänger, ein Handpuppenspiel für Kinder ab drei Jahren. Am „KiJuBuTag für Familien“ haben Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren freien Eintritt; nähere Informationen unter 02742/908090-914, e-mail [email protected] und www.kijubu.at.

Zusätzlich zu den bereits laufenden Produktionen bietet das „Wortwiege“-Festival unter der Leitung von Anna Luca Krassnigg in den Kasematten Wiener Neustadt am Mittwoch, 25., und Donnerstag, 26. März, jeweils ab 19.30 Uhr Korhan Basarans Körpertheater „Broke’n; an odd Messiah“, in dem ein metaphorisch gefallener Engel vom Schmerz einer zerbrochenen Welt erzählt. Am Freitag, 27., und Samstag, 28. März, jeweils ab 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 29. März, ab 15.30 Uhr wird zudem das Prozessdrama „Alles gerettet“ von Carl Merz und Helmut Qualtinger zum Ringtheaterbrand 1881 wiederaufgenommen. Nicht zuletzt sprechen der Altphilologe Jonas Grethlein sowie der Regisseur und Autor Jérôme Junod im „Salon am Sonntag“ am 29. März ab 11.30 Uhr über „Mein Leben mit Troja“. Nähere Informationen und Karten beim Infopoint Wiener Neustadt unter 02622/373-933 und e-mail [email protected] bzw. e-mail [email protected] und www.wortwiege.at.

Die Bühne im Hof in St. Pölten lädt am Mittwoch, 25. März, bei freiem Eintritt zum „Erzählcafe“ in den Löwinnenhof, wo es diesmal ab 17 Uhr „Über Frechheiten und Freiheiten“ geht. Ab 19.30 Uhr holen dann Verena Scheitz und Tom Schreiweis ab 19.30 Uhr in der Bühne im Hof ihr Kabarettprogramm „Der Lack ist ab“ nach, ehe am Donnerstag, 26. März, ab 19.30 Uhr Stefan Verra mit seinem Infotainment-Abend „Vom Du zum Superdu 2.0“ zur Selbstoptimierung beitragen möchte. Zudem stellt Benedikt Mitmannsgruber am Freitag, 27. März, ab 19.30 Uhr sein neues Kabarettprogramm „1996“ vor. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail [email protected] und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail [email protected].

Im VAZ St. Pölten wiederum steht am Donnerstag, 26. März, mit „Martina Schwarzmann - macht was sie will“ gleichfalls Kabarett auf dem Programm. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/71400, e-mail [email protected] und www.vaz.at.

Am Donnerstag, 26. März, zelebrieren auch die Kernölamazonen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt ab 20 Uhr im Volkshaus Himberg „20 Jahre Liebe & Kernöl“. Nähere Informationen und Karten unter 0664/99033268, e-mail [email protected] und www.volkshaus-himberg.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 26. März, liest der Kremser Publizist Hubert Gaisbauer ab 18 Uhr in der Stadtbücherei Krems aus seinem neuen Buch „Vor der Ewigkeit“ über die letzten Lebensphasen prägender Persönlichkeiten aus Kunst, Literatur, Philosophie und Religion wie Alexej von Jawlensky, Christoph Schlingensief, Else Lasker-Schüler und Simone Weil. Am Freitag, 27. März, wird dann anlässlich des „Österreichischen Vorlesetages“ ab 14.30 Uhr bei freiem Eintritt gemeinsam aus dem Buch „Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE“ gelesen. Nähere Informationen, Karten und Anmeldungen unter 02732/801-382, e-mail [email protected] und www.krems.at/buecherei.

Im Cinema Paradiso Baden bietet ein „Poetry Slam“ im Rahmen von „Im Fokus: Internationaler Frauentag“ am Donnerstag, 26. März, ab 19.30 Uhr den starken weiblichen Stimmen von BraVe, Elena Sarto, Fanny Famos und Janea Hansen eine Bühne. Nähere Informationen und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Im Freizeitzentrum Münchendorferstraße in Laxenburg setzt der Circus Pikard am Donnerstag, 26. März, ab 16 Uhr die Aufführungsserie seiner diesjährigen Show „Zurück in die 80er“ fort. Das 1980er-Jahre-Feeling mit Austropop- und Neue-Deutsche-Welle-Hits, Lookalikes von Madonna, Tina Turner und Cher sowie der Kleidung und den Frisuren dieses farbenfrohen Jahrzehnts ist hier auch noch am 27. und 28. März sowie 2., 3. und 4. April jeweils ab 16 Uhr resp. am 29. März bzw. 5. und 6. April jeweils ab 14 Uhr zu erleben. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9028429 und www.zirkus.at.

Am Freitag, 27. März, gastiert ab 19.30 Uhr das Landestheater Niederösterreich mit der österreichischen Erstaufführung von „Der blinde Passagier“ von Maria Lazar im Stadttheater Wiener Neustadt (Regie: Mira Stadler). Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.

In Stöhrs Lesefutter in Traiskirchen ist am Freitag, 27. März, ab 19 Uhr Eric Manz zu Gast, der seinen Krimi „Abgestürzt“ und seinen historischen Roman „Die Reliquie“ präsentieren wird. Nähere Informationen und Karten unter 02252/57097, e-mail [email protected] und https://stoehrs-lesefutter.at.

Im Erlebniskeller Retz wird am Freitag, 27. März, die Neuinterpretation von Bram Stokers „Dracula" als Stationentheater des Theaterkollektivs handikapped unicorns Niederösterreich aus dem Vorjahr wiederaufgenommen; Beginn ist um 19.30 Uhr. Aus nächster Nähe zu sehen sind die Vampire der in den Roaring Twenties angesiedelten bissigen Horror-Komödie unter der Regie von Ursula Leitner in Folge am 28. März, von 10. bis 12., 17. bis 19. und 24. bis 26. April sowie von 2. bis 3., 7. bis 9. und 14. bis 17. Mai, jeweils Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr bzw. Sonntag ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0681/20884266, e-mail [email protected] und www.theater-retz.at.

In der Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag gastiert am Samstag, 28. März, ab 19.30 Uhr das Duo BlöZinger – Robert Blöchl und Roland Penzinger – mit seinem Kabarettprogramm „Das Ziel ist im Weg“ (Regie: Petra Dobetsberger). Nähere Informationen und Karten unter 02872/61221, e-mail office@kammerbühne.at und www.kammerbuehne.at.

In der „babü” in Wolkersdorf plaudern Leopold Mathias und Martin Neid am Samstag, 28. März, ab 20.30 Uhr unter dem Motto „Fragestunde: Plauderei oder Verhör?“. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1413601, e-mail [email protected] und www.babue.com.

Schließlich feiert im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden am Samstag, 28. März, ab 19.30 Uhr „Die Comedian Harmonists“, ein Schauspiel mit Musik von Franz Wittenbrink, Premiere (Regie: Andreas Gergen, musikalische Leitung: Julian Groller, Choreografie: Francesc Abós). Folgetermine: 29. März sowie 12., 18. und 26. April jeweils ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail [email protected] und www.buehnebaden.at.