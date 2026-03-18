Vorausmeldung BUSINESSART: Green Finance

St. Pölten (OTS) -

In Sachen Green Finance hat Österreich noch Nachholbedarf. Banken werden künftig aber mehr Geld in nachhaltige Unternehmen investieren. Auch in die Abfallwirtschaft, die nicht mehr nur Müll entsorgt, sondern Sekundär-Rohstoffe aufbereitet. Dazu gibt’s konkrete Praxis-Tipps für eine ökologisch und sozial nachhaltige Reinigung.