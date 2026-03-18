- 18.03.2026, 13:43:02
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Vorausmeldung BUSINESSART: Green Finance
Morgen erscheint die neue Ausgabe des nachhaltigen Wirtschaftsmagazins aus dem Lebensart Verlag.
In Sachen Green Finance hat Österreich noch Nachholbedarf. Banken werden künftig aber mehr Geld in nachhaltige Unternehmen investieren. Auch in die Abfallwirtschaft, die nicht mehr nur Müll entsorgt, sondern Sekundär-Rohstoffe aufbereitet. Dazu gibt’s konkrete Praxis-Tipps für eine ökologisch und sozial nachhaltige Reinigung.
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Lebensart Verlag
Martina Madner
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