Wiener Stadtwerke stärken Windkraftbeteiligung: Karl Gruber wird Geschäftsführer von ImWind

Wien (OTS) -

Karl Gruber (56) rückt mit Mai 2026 als Geschäftsführer operativ zur ImWind Gruppe auf. Die erst im letzten Jahr erworbene Tochter ImWind ist eine der wichtigsten Akquisitionen in der Geschichte der Wiener Stadtwerke. Der erfahrene Energiemanager wird sich in seiner neuen Rolle auf den beschleunigten Ausbau von erneuerbaren Energien konzentrieren, insbesondere von Wind- und Photovoltaikanlagen und stellt sicher, dass das volle Potenzial dieser Beteiligung entfaltet wird. Er geht somit den Weg der Energiewende konsequent weiter.

„ Bis 2030 wird Wien Energie mit ImWind Wind- und Sonnenkraftanlagen an bis zu 200 Standorten in Österreich die Erneuerbaren-Leistung mehr als verdoppeln und damit alle Wiener Haushalte mit Ökostrom versorgen können. Wir gehen konsequent den Weg, um unabhängig von Gas zu werden und damit langfristig stabile und leistbare Preise für alle Wienerinnen zu garantieren. Um all die genehmigten Projekte zeitgerecht auf den Boden zu bringen, braucht es ausgewiesene Profis und daher freue ich mich, dass Karl Gruber als kompetenter Energie-Manager mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Branche diese wichtige Position bei ImWind übernimmt und mit dem gesamten Team die Umsetzung der zukunftsweisenden Technologien vorantreibt “, so Stadträtin Ulli Sima, zuständig für die Wiener Stadtwerke.

Auch Peter Weinelt, Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, unterstreicht die Bedeutung der Personalentscheidung: „ Karl Gruber steht wie kaum ein anderer für den konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien. Mit großer Entschlossenheit bringt er innovative Projekte auf den Weg und setzt dabei auf moderne zukunftsorientierte Lösungen. Die Bestellung von Karl Gruber ist ein bedeutender Schritt für die Weiterentwicklung von ImWind. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit “.

Gruber studierte Wirtschaftsingenieurwesen für Maschinenbau mit Schwerpunkt Energietechnik an der TU Graz und absolvierte später ein Global Executive MBA-Programm an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie der University of Minnesota. Beruflich war er u.a. Vorstandsvorsitzender der IG Holzkraft sowie Technischer Direktor bei der Cycleenergy Beteiligungs- und Management AG. Seit 2011 war Gruber für Wien Energie tätig, zunächst als Leiter der Wasserkraft und Geschäftsführer internationaler Beteiligungen, seit 2016 als Geschäftsführer an der Spitze des Unternehmens. Und er hat mit der Gründung der „Wien Energie International“ sowie der Entwicklung der Joint Ventures „deeep“ mit OMV und „Venergi“ mit Ramboll wichtige Meilensteine der Dekarbonisierung Wiens gesetzt.

Der in St. Pölten aufgewachsene Karl Gruber ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er engagiert sich in mehreren Gremien, darunter als Vizepräsident des World Energy Council Austria und Vorstandsmitglied des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik.