STS Zehetner: Guide MICHELIN 2026 für Österreich - Auszeichnungen stärken Qualität und Tourismus

Wien (OTS) -

Mit der neuen Guide MICHELIN Selektion 2026 wird Österreichs Rolle als hochwertiger Genuss- und Tourismusstandort weiter gestärkt. Insgesamt wurden 101 Restaurants in Österreich mit einem oder mehreren MICHELIN Sternen ausgezeichnet. Damit kommt Österreich nun auf 124 Sterne insgesamt – ein Plus von 20 gegenüber dem Vorjahr. 22 Betriebe wurden erstmals mit einem MICHELIN Stern gekrönt.

„Die neue MICHELIN Selektion 2026 unterstreicht, dass Österreich kulinarisch auch im internationalen Wettbewerb vorne mitspielt. Diese Anerkennung ist nicht nur ein Erfolg für die ausgezeichneten Betriebe, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Positionierung Österreichs als hochwertiger Tourismus- und Genussstandort. Ich bin stolz auf diese Leistungen und gratuliere allen geehrten Köchinnen und Köchen sehr herzlich“, sagt Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Tourismus.

Die Bedeutung der Kulinarik für den Tourismusstandort Österreich zeigt sich auch in der aktuellen 360-Grad-Analyse zur österreichischen Tourismuslandschaft im Rahmen der Vision T. In der repräsentativen Befragung nennt rund die Hälfte der Bevölkerung gutes Essen und Trinken sowie traditionelle Speisen und Gerichte als eines der typischen Merkmale Österreichs als Urlaubsort. Auch bei den Erwartungen an einen nachhaltigen Tourismus zählen regionale Kulinarikangebote und Abfallvermeidung zu den wichtigsten Aspekten. Regionale Kulinarikangebote liegen dabei mit 49 Prozent auf Platz zwei. Die aktuellen MICHELIN-Auszeichnungen sind damit nicht nur ein Zeichen internationaler Qualität, sondern treffen auch einen Kern dessen, was Österreich als Reiseziel ausmacht.

Zehetner führt weiter aus: „Unsere Vision-T 360° Analyse zeigt sehr klar, dass Kulinarik weit mehr ist als ein Zusatzangebot. Exzellentes Essen, regionale Spezialitäten und neu interpretierte Gerichte prägen das Bild Österreichs als Urlaubsort ganz wesentlich. Gleichzeitig sehen viele Menschen gerade in regionalen Kulinarikangeboten einen wichtigen Baustein für nachhaltigen Tourismus. Genau deshalb ist es richtig, diese Stärke gezielt weiter auszubauen.“

Mit rund 13 MICHELIN Sternen pro Million Einwohner zählt Österreich auch im internationalen Vergleich zur Spitzengruppe. Diese hohe Dichte unterstreicht die Qualität des Standorts und zeigt, dass Österreich weit über seine Größe hinaus kulinarisch Maßstäbe setzt.

Für das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus ist Kulinarik ein zentraler Hebel in der Positionierung Österreichs als hochwertige Ganzjahresdestination. Internationale Anerkennung für Spitzenleistungen wirkt weit über die Gastronomie hinaus: Sie stärkt das Image des Landes, unterstützt die Nachfrage im Tourismus und kommt einer breiten Wertschöpfungskette von den Produzentinnen und Produzenten über die Gastgeberinnen und Gastgeber bis hin zu den Regionen zugute.

Zahlen im Überblick

101 Restaurants mit einem oder mehreren MICHELIN Sternen

124 Sterne insgesamt

22 neue Sternerestaurants

13 Sterne pro Million Einwohner

41 Restaurants mit Grünem MICHELIN Stern

61 Bib Gourmand Restaurants, davon 26 neu