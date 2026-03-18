Radeln macht glücklich: „Österreich radelt“ startet in die neue Saison

Wien (OTS) -

Pünktlich zum Frühlingsbeginn und zum Internationalen Tag des Glücks am 20. März startet „Österreich radelt“, die beliebte bundesweite Mitmach-Aktion zur Förderung des Radverkehrs im Alltag. Bis zum 30. September sind Menschen in ganz Österreich eingeladen, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen – im Alltag und in der Freizeit. Gewinnspiele und Challenges sorgen zusätzlich für Motivation. Unter dem Motto „Radeln macht glücklich“ rückt die Aktion die positiven Effekte von Bewegung in den Mittelpunkt. Neu in diesem Jahr: Die App kann mit gängigen Tracking-Apps und Sportuhren verbunden werden, wodurch Radkilometer automatisch übertragen werden.

„Radfahren ist gesunde Bewegung an der frischen Luft und lässt sich leicht in den Alltag integrieren. So wird es für viele Menschen zum einfachen Rezept für mehr Lebensqualität. Wir verstärken diesen positiven Trend gezielt mit modernen Radwegen und klaren, fairen Verkehrsregeln“, sagt Mobilitätsminister Peter Hanke.

Die Messlatte liegt hoch: 2025 nahmen 43.895 Menschen teil und erradelten gemeinsam rund 37 Millionen Kilometer. Dadurch konnten fast 7.000 Tonnen CO₂ eingespart werden. Ein besonderes Highlight der diesjährigen Aktion ist der Höhenlinien-Fahrradhelm, der im Zuge eines Designwettbewerbs entstanden ist und in limitierter Auflage produziert wurde. Der Helm steht symbolisch für sicheres und stylisches Alltagsradeln und wird unter den Teilnehmenden verlost.

Mitmachen, Kilometer sammeln und gewinnen

Das Prinzip von „Österreich radelt“ ist einfach und kostenlos: Wer Rad fährt, kann seine Kilometer über die „Österreich radelt“-App oder über www.radelt.at eintragen. Unter allen Teilnehmenden werden auch heuer wieder zahlreiche Preise verlost – darunter Fahrräder, E-Bikes, Wellnessgutscheine und Fahrradzubehör wie der Höhenlinien-Helm.

Die „Österreich radelt“-App unterstützt Teilnehmer:innen mit praktischen Funktionen: Radfahrten können aufgezeichnet, Kilometer gesammelt und persönliche Statistiken im Blick behalten werden. Nutzer:innen können eigene Ziele setzen, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden oder in Teams Kilometer sammeln und neue Orte entdecken.

Studien zeigen, dass regelmäßige Bewegung – etwa beim Radfahren – das Wohlbefinden steigern kann: Schon eine einzelne Bewegungseinheit verbessert die kognitiven Fähigkeiten, steigert die Stimmung und reduziert das Stresslevel.

Einzeln oder als Team antreten

Neben Einzelpersonen können sich auch Betriebe, Schulen, Universitäten, Vereine und Gemeinden registrieren und gemeinsam Kilometer erradeln. Der spielerische Ansatz motiviert, regelmäßig aufs Rad zu steigen.

Passend zum Kampagnenstart am Internationalen Tag des Glücks touren heuer besondere Glücksräder durch Österreich: Aus Fahrrädern gebaute Glücksräder machen in verschiedenen Regionen Station und sorgen mit kleinen Überraschungen für zusätzliche Freude am Radfahren.

Jede Radfahrt zählt

„Österreich radelt“ ist die größte Radfahr-Challenge des Landes und wird im Rahmen der Initiative klimaaktiv mobil vom Bundesministerium für Mobilität gemeinsam mit den teilnehmenden Bundesländern umgesetzt. Außerdem sorgen Challenges wie „Österreich radelt zur Arbeit“, „Österreich radelt zur Schule“ oder „Sommerradeln“ für zusätzlichen Antrieb während der Saison.

Von 20. März bis 30. September heißt es bei „Österreich radelt“ wieder: Kilometer sammeln, Preise gewinnen und die Freude am Radfahren neu entdecken. Jede Radfahrt zählt!

Alle Informationen zum Mitmachen unter www.radelt.at.

Über Österreich radelt

„Österreich radelt“ ist eine seit 2019 stattfindende Motivations- und Bewusstseinsbildungskampagne, die vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur im Rahmen der Initiative klimaaktiv mobil und allen teilnehmenden Bundesländern getragen wird. Die Aktion motiviert Teilnehmende dazu, über die „Österreich radelt“-Webseite www.radelt.at bzw. über die „Österreich radelt“-App die von ihnen geradelten Kilometer zu dokumentieren und dadurch an attraktiven Gewinnspielen teilzunehmen. Mitmachen können sowohl Einzelpersonen als auch Betriebe, Vereine, Bildungseinrichtungen oder Gemeinden.

Himmelhoch PR

Alina Magerl

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