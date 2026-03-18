Termine am 19. März in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) -



10.00 Uhr, Grüne Wien-PK: „Jugend in Wien unter Druck – Grünes 4 Punkte Programm“ mit nicht amtsführender Stadträtin Judith Pühringer und Gemeinderat Theo Löcker (1., Rathaus, Ecksalon im Grünen Klub, Stiege 8)

11.00 Uhr, Klinik Favoriten: Spatenstich für die neue Psychiatrie mit u.a. Stadtrat Peter Hacker und WIGEV- Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb (10., Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, Baufeld der neuen Psychiatrie)

17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Mariahilf (6., Königsegggasse 10) (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz

Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081

E-Mail: [email protected]

Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK