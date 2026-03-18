- 18.03.2026, 12:20:02
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- OTS0106
Termine am 19. März in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, Grüne Wien-PK: „Jugend in Wien unter Druck – Grünes 4 Punkte Programm“ mit nicht amtsführender Stadträtin Judith Pühringer und Gemeinderat Theo Löcker (1., Rathaus, Ecksalon im Grünen Klub, Stiege 8)
- 11.00 Uhr, Klinik Favoriten: Spatenstich für die neue Psychiatrie mit u.a. Stadtrat Peter Hacker und WIGEV- Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb (10., Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, Baufeld der neuen Psychiatrie)
- 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Mariahilf (6., Königsegggasse 10)
(Schluss)
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