  • 18.03.2026, 12:20:02
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  • OTS0106

Termine am 19. März in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) - 

  • 10.00 Uhr, Grüne Wien-PK: „Jugend in Wien unter Druck – Grünes 4 Punkte Programm“ mit nicht amtsführender Stadträtin Judith Pühringer und Gemeinderat Theo Löcker (1., Rathaus, Ecksalon im Grünen Klub, Stiege 8)
  • 11.00 Uhr, Klinik Favoriten: Spatenstich für die neue Psychiatrie mit u.a. Stadtrat Peter Hacker und WIGEV- Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb (10., Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, Baufeld der neuen Psychiatrie)
  • 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Mariahilf (6., Königsegggasse 10)

(Schluss)

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