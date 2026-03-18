Erneut zwei MICHELIN Sterne für den Wolfgangsee im Salzkammergut

St. Gilgen am Wolfgangsee im Salzkammergut (OTS) -

Im Rahmen der heutigen Veröffentlichung des MICHELIN Guide 2026 wurden Stefan Fischers Atelier Fischer in St. Gilgen und Sebastian Leutgebs Gourmetrestaurant Paula in St. Wolfgang wiederholt mit jeweils einem der begehrten Sterne ausgezeichnet.

Zusätzlich zu 17 Gault-Millau-Hauben und 42 Falstaff-Gabeln, erlebt der Wolfgangsee mit der Verleihung von zwei Michelin Sternen, eine weitere kulinarische Aufwertung als international beachtete Destination für Genussreisende. Die verliehenen Sterne für die beiden Restaurants von Stefan Fischer und Sebastian Leutgeb verdeutlichen den hohen Stellenwert der örtlichen Gastronomie und die internationale Konkurrenzfähigkeit heimischer Köche und Betriebe. Außerdem bestätigt die Auszeichnung einmal mehr den Trend im Tourismus, dass sich Kulinarik und Genuss immer mehr zum zentralen Reisemotiv entwickeln.

Ein Stern, der bleibt: Sebastian Leutgeb abermals ausgezeichnet

Nach Stationen in renommierten Häusern wie dem Hotel Adlon in Berlin und Schloss Fuschl kehrte Sebastian Leutgeb an den Wolfgangsee zurück, um seine Vision eines eigenen Gourmetrestaurants zu verwirklichen. Nur zwei Jahre nach der Eröffnung wurde der heute 28-jährige Leutgeb 2025 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, der nun erneut bestätigt wurde. In seinem zusätzlich mit drei Gault&Millau-Hauben prämierten Gourmetrestaurant Paula in St. Wolfgang begeistert der junge Chef mit raffinierten Kompositionen, überraschenden Texturen sowie einem klaren Fokus auf Saisonalität. Mit dem Namen „Paula“ setzt er eine Hommage an seine Großmutter – ihre Rezepte interpretiert er bis heute liebevoll, geprägt von modernem Purismus und klassisch österreichisch-französischer Küche, verfeinert durch ein feines Gespür für Food-Pairing und ein ausgeprägtes Talent für Nuancen. Gourmetrestaurant Paula St. Wolfgang

Ein Stern, vier Hauben: Stefan Fischer setzt neue Maßstäbe

Stefan Fischer, Inhaber des mit vier Hauben im Gault&Millau ausgezeichneten Restaurants Atelier Fischer in St. Gilgen, zählt zu den spannendsten Persönlichkeiten der österreichischen Spitzengastronomie. Für seine kulinarische Handschrift wurde sein „Atelier“ neuerlich mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Der Name „Atelier“ ist dabei wörtlich zu verstehen: eine Werkstatt des Geschmacks, der Ideen und der Hände. Hier entsteht vieles aus eigener Kraft – von den Tischen und Besteckteilen bis hin zu Objekten, auf denen die Gerichte serviert werden. Stilistisch bewegt er sich zwischen der Klarheit der nordischen Küche und der Finesse der französischen Kulinarik – verwurzelt jedoch tief in Österreich. Letztlich entscheidet hier die Natur, was auf den Teller kommt: was gerade reif ist, was geerntet wird, was an diesem Tag gefangen wird. Atelier Fischer I Michelin Stern Restaurant in St. Gilgen

mundART Kulinarik-Festival am Wolfgangsee geht im April in die zweite Auflage

In den Orten St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang findet das Genussfestival erneut unter dem gemeinsamen Markendach „mundART Festival – Der Wolfgangsee serviert Gaumenfreuden“ statt und bündelt in über 50 Veranstaltungen besondere Kulinarikerlebnisse. Flankiert wird das umfangreiche Programm von ausgewählten Leuchtturmveranstaltungen, die die kulinarische Vielfalt der Region erlebbar machen – vom regionalen Genuss-Handwerk über gelebte Gastgeberqualität und traditionelle Hausmannskost bis hin zu preisgekrönter Genusskultur. Einer der Höhepunkte ist die Kochshow „Feuer & Flamme“ in der Eventlocation scalaria in St. Wolfgang am Samstag, 11. April. Fünf Spitzenköche vom Wolfgangsee stellen sich einem Blind-Cooking-Duell. Moderiert von Silvia Schneider und in der Jury nimmt kein geringerer als der prämierte Sternekoch Sebastian Leutgeb Platz. Alle Informationen & Tickets zum mundART Festival 2026 unter: mundartfestival.at.