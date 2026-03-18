TierQuarTier startet Osteraktion 2026: Wunschzettel für Tiere in Not

Wien (OTS) -

Ostern steht vor der Tür und auch im TierQuarTier warten Hunde, Katzen und Kleintiere auf kleine Osterüberraschungen. Mit der traditionellen Osteraktion ruft das Tierheim Tierfreund*innen dazu auf, den tierischen Bewohnern einen Herzenswunsch zu erfüllen und ihnen die Zeit im Tierheim ein wenig zu verschönern.

Viele Tiere im TierQuarTier mussten bereits schwierige Erfahrungen machen: Sie wurden ausgesetzt, verletzt aufgefunden oder konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr bei ihren bisherigen Besitzer*innen bleiben. Während sie auf ein neues Zuhause warten, sorgt das TierQuarTier-Team täglich für ihre Versorgung und Betreuung.

Gerade zu besonderen Anlässen wie Ostern möchten viele Menschen helfen. Deshalb haben die Tiere im TierQuarTier auch heuer wieder ihre Wunschzettel „geschrieben“. Darauf stehen Dinge, die ihren Alltag im Tierheim angenehmer machen: Kauartikel und Beschäftigungsspielzeug für Hunde, kuschelige Decken für Katzen oder Kräuter und Versteckmöglichkeiten für Kleintiere.

„Viele unserer Tiere verbringen die Osterfeiertage im Tierheim, weil sie noch kein neues Zuhause gefunden haben. Mit unserer Osteraktion möchten wir ihnen trotzdem eine kleine Freude bereiten“, erklärt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers. „Schon ein kleines Geschenk kann den Alltag unserer Tiere bereichern und ihnen Abwechslung schenken.“

Tierfreund*innen können die Wünsche der Tiere ganz einfach erfüllen: Die benötigten Produkte sind auf den Wunschlisten auf der Website des TierQuarTiers zu finden. Die Geschenke können entweder per Post an das TierQuarTier geschickt oder direkt vor Ort abgegeben werden.

Die Osteraktion soll nicht nur Freude schenken, sondern auch darauf aufmerksam machen, dass viele Tiere noch auf ein liebevolles Zuhause warten. „Das schönste Ostergeschenk für unsere Tiere bleibt natürlich ein eigenes Zuhause“, so Thomas Benda.

So kann man helfen

Die Wunschlisten der Tiere sowie alle Informationen zur Osteraktion finden Sie hier: https://www.tierquartier.at/osterhasenaktion-2026/



Sachspenden können per Post an das TierQuarTier Wien (Süßenbrunner Straße 101, 1220 Wien) geschickt oder während der Öffnungszeiten abgegeben werden.

Besonders dankbar ist das TierQuarTier auch für die Unterstützung von Unternehmen, die die Aktion mittragen. Im Dehner in Gerasdorf sowie im Fressnapf in Seyring hängen Wunschzettel der Tierheimtiere direkt in den Filialen. Tierfreund*innen können dort die Wünsche auswählen und gleich vor Ort erfüllen.

Keine Tiere als Ostergeschenk

Rund um Ostern erinnert das TierQuarTier außerdem daran, dass Tiere keine Geschenke sind. Besonders Kaninchen werden in dieser Zeit häufig spontan angeschafft. „Kaninchen brauchen viel Platz, Sozialkontakte und eine artgerechte Haltung. Sie sind keine kurzfristigen Ostergeschenke“, so Thomas Benda. Eine Anschaffung sollte immer gut überlegt sein und langfristig Verantwortung bedeuten.

Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Im TierQuarTier werden regelmäßig Tiere aufgenommen, die gefunden oder behördlich abgenommen wurden. Während sich manche Vierbeiner dank eines Chips rasch wieder mit ihren Besitzer*innen vereinen lassen, bleibt bei anderen zunächst unklar, woher sie kommen. Besonders bei Hunden und Freigängerkatzen ist das Chippen und Registrieren daher entscheidend: Nur wenn ein Tier nicht nur gechippt, sondern auch korrekt registriert ist, können seine Besitzer*innen schnell ausfindig gemacht werden.

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas und entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung. Alle Tiere werden während ihres Aufenthalts medizinisch versorgt, professionell gepflegt und liebevoll betreut, während sie auf ein neues, artgerechtes Zuhause warten.