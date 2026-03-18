Wien (OTS) -

Dieter Bornemann präsentiert am Donnerstag, dem 19. März 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON ein „Eco Spezial“ über den „Iran-Krieg und die wirtschaftlichen Folgen“:

Die Profiteure – wer durch den hohen Ölpreis Milliarden verdient

Jeder Krieg hat auch seine Gewinner. Beim Iran-Konflikt sind es besonders viele: Wladimir Putin, der sein Öl plötzlich doppelt so teuer verkauft. Donald Trump, der den Krieg begonnen hat und den US-Ölkonzernen nun einen Sondergewinn von bis zu 60 Milliarden Dollar bescheren könnte. Der OMV-Konzern, der seine Gewinnerwartungen bereits nach oben schrauben kann. Und die Republik Österreich selbst: Steigende Spritpreise spülen Millionen über die Mehrwertsteuer in die Staatskasse. Wer sind also die Profiteure? Bericht: Michael Mayrhofer, Johannes Schwitzer-Fürnsinn

Der fehlende Ausbau – warum wir noch immer von Öl und Gas abhängig sind

Der Krieg im Iran zeigt wieder einmal, wie abhängig die Welt von fossilen Energiequellen aus Krisenregionen ist. Dabei hat die Politik nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine versprochen, den Ausbau erneuerbarer Energieträger mit aller Kraft vorantreiben zu wollen. Um Österreichs selbst gesteckte Ziele – bis 2040 weitgehend ohne fossile Brennstoffe auszukommen – erreichen zu können, müssten in den kommenden Jahren mehr als doppelt so viele Windräder, Photovoltaik-Module und Wasserkraftwerke gebaut werden. Die Menschen klagen zwar über die hohen Spritpreise, gleichzeitig wehren sie sich gegen neue Windparks im Umfeld. Die Politik fürchtet sich wiederum vor unpopulären Entscheidungen, weshalb sich die Energiewende weiter verzögert. Können wir uns das leisten? Bericht: Bettina Fink, Lisa Lind

Bröckelnde Hochglanzfassade – bedroht der Irankrieg Dubais Glamour-Image?

Dubai – internationales Wahrzeichen für Schönheit, Luxus und Reichtum – galt lange als sicheres Refugium und Steuerparadies. Auf Social Media präsentiert sich die Millionenstadt als Tourismusmagnet und Sehnsuchtsort für Auswanderer – finanziert durch milliardenschwere Investitionen der Emirate. Der Iran-Krieg könnte dieses Bild ins Wanken bringen. Für die Emirate steht viel auf dem Spiel. Wie stabil ist das sorgfältig aufgebaute Image wirklich? Und was passiert mit dem Geschäftsmodell Dubai, wenn die Realität durch die Hochglanzfassade bricht? Bericht: Ines Ottenschläger, Mona Bruckberger