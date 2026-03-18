Barbara Stöckl im Gespräch mit Toni Polster und Andi Herzog, Francesca Ferlaino, Parov Stelar und Eva Pölzl

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 19. März 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Fußball-Legenden Toni Polster und Andi Herzog, Francesca Ferlaino, „Wissenschafterin des Jahres 2025“, Künstler Parov Stelar und Moderatorin Eva Pölzl zu Gast bei Barbara Stöckl:

Sie zählen zu den erfolgreichsten heimischen Fußballern und dürfen sich jetzt auch Bestsellerautoren nennen: Toni Polster und Andi Herzog. In „Wir lachen bis heute“ geben die beiden Wiener humorvoll Einblicke in ihre Leben und ihre Freundschaft. Wie war das damals, als sie sich bei der WM 1998 ein Zimmer teilen mussten? Und was trauen sie unserer Nationalelf in den USA zu?

Eigentlich wollte Francesca Ferlaino nur wenige Monate als Gastprofessorin in Innsbruck arbeiten, seither sind 20 Jahre vergangen. 2025 wurde die Quantenphysikerin nun zur „Wissenschafterin des Jahres“ ernannt. Wie die gebürtige Italienerin zur Physik kam, was in ihrer „Atomdiskothek“ passiert und welche Verbindung sie zum Fußball hat, erzählt sie im Gespräch mit Barbara Stöckl.

Parov Stelar, der bürgerlich Marcus Füreder heißt, gilt als Pionier des Electroswing und wird international gefeiert. Der gebürtige Oberösterreicher produziert aber nicht nur gute Musik – und wurde dafür zum elften Mal mit einem Amadeus Music Award ausgezeichnet –, sondern begeistert auch mit seiner Malerei – und demnächst bei einem ganz besonderen Event.

Seit zehn Jahren weckt Eva Pölzl nun mit „Guten Morgen Österreich“ schon die Nation – ein Jubiläum, das gefeiert gehört! Wo fand die Moderatorin, die einst Schauspielerin werden wollte, ihre erste Bühne? Wusste sie auf Anhieb, dass ein Job im Frühfernsehen „Ihres“ sein würde? Und ist sie wirklich jeden Tag so gut gelaunt, wenn der Wecker um 4.45 Uhr klingelt?