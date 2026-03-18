Susi Stach und Mariam Hage beim „Die Fälle der Gerti B.“-Staffelfinale am 23. März in ORF 1 auf den Spuren von „Reue“ und „Findung“

Wien (OTS) -

Mit Erinnerungen an die 1980er Jahre und deren Auswirkungen auf „Die Fälle der Gerti B.“ im Heute bekommen es Susi Stach und Mariam Hage am Montag, dem 23. März 2026, ab 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON bei der finalen Doppelfolge der zweiten Staffel der gleichnamigen ORF-Serie zu tun. „Die mit der Reue“ (20.15 Uhr) befördert ein altes Geheimnis ans Tageslicht und die Untersuchungen bringen so manche Überraschung mit sich. Führt „Die mit der Findung“ (21.05 Uhr) anschließend zur Auflösung des Falls?

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„Die mit der Reue“ (Montag, 23. März, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Die Erinnerungen an seine 80er-Jugendfreundin Dorli (Lucy Gartner) werden für Franco Aigner (Karl Fischer) allmählich zur psychischen Höllenfahrt. Sein schlechtes Gewissen gegenüber dieser Frau führt ihn in die dunkelsten Regionen seines Unterbewusstseins. Er beichtet die größte Schuld seines Lebens vor einer Runde ungerührter Seniorinnen. Während Gerti (Susi Stach) und Heidi (Mariam Hage) dem mysteriösen Kürzel „KKK“ im Terminkalender des Toten nachgehen, versuchen sie weiter Licht in dessen Doppelleben zu bringen und machen eine überraschende Entdeckung.

„Die mit der Findung“ (Montag, 23. März, 21.05 Uhr, ORF 1 sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Gerti feiert ihren Geburtstag mit einem Muffin und einem wegweisenden Geschenk von Bertl (Johannes Silberschneider). Dabei erinnert sie sich an ihr erstes schicksalhaftes Zusammentreffen mit Bertl vor mehr als 40 Jahren. Unterdessen macht Nora (Michou Friesz) drüben auf der Loggia schon ihre eigenen maliziösen Pläne. Franco findet nach den Folgen des Unfalls zurück ins grelle Licht der Realität, während Gerti ein weiterer Schatten aus der gemeinsamen Vergangenheit mit Kranzler (Michael Gampe) einholt und die Lösung des Falles herbeiführt.

„Die Fälle der Gerti B.“ ist eine Koproduktion von ORF und Lotus Filmproduktion mit Unterstützung von FISA+, Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

„Die Fälle der Gerti B.“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen der zweiten Staffel von „Die Fälle der Gerti B.“ sind jeweils 24 Stunden vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung sowie anschließend daran auf ORF ON verfügbar, wo auch die erste Saison zum Wiedersehen gestreamt werden kann.